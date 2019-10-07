Следовавший из Сочи в Москву самолет сел в Воронеже из-за смерти пассажира

"Рейс "ЮТэйр" Сочи - Внуково сел в 15.34 мск из-за состояния здоровья пассажира. Посадка была уже с трупом на борту", - сказал собеседник агентства.

По его словам, умерший пассажир - мужчина около 60 лет, у него было тяжелое заболевание.