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РИА Новости

Киев продолжает политику по невыполнению Минских соглашений, заявили в ДНР

18:11 07.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставители ОБСЕ в районе пропускного пункта "Станица Луганская"
Представители ОБСЕ в районе пропускного пункта Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Отказ Киева начинать процесс разведения сил в Донбассе говорит о намерении и дальше продолжать политику предыдущих украинских властей по невыполнению минских соглашений, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Валерий Скороходов.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в районе Петровского и Золотого не начнется 7 октября, поскольку были нарушения перемирия. При этом в ДНР подчеркнули, что согласно договоренностям, соблюдение режима тишины не является обязательным условием для начала процесса. Полпред ДНР Наталья Никонорова выразила мнение, что таким образом Киев пытается затянуть выполнение договоренностей.
"Срыв начала разведения сил, который был назначен на 7 октября, не на словах, а на деле показывает, что Киев намерен и далее саботировать выполнение подписанных им обязательств. Вместо этого представители украинского МИДа рассказывают о якобы произошедших обстрелах пилотных участков и днях тишины. Другими словами, вместо реальных действий (президент Украины Владимир) Зеленский, вторя политике (экс-президента Украины Петра) Порошенко, продолжает пустословие и саботаж минских соглашений", - сказал РИА Новости Скороходов.
Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи контактной группы в Минске во вторник сообщил, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе. В ДНР отметили, что процесс должен завершиться в течение 30 дней. Он предусматривает отвод сил, разминирование и разбор фортификаций.
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В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
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Ситуация в ДНР и ЛНРМартин СайдикЛНРДНРВадим ПристайкоОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаПетр ПорошенкоМИД УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
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