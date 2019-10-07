Суд в США приостановил разрешение прокуратуре требовать декларации Трампа

ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Апелляционный суд Вашингтона в понедельник приостановил выполнение решения суда в Нью-Йорке, которое дает прокуратуре право затребовать налоговые декларации президента США Дональда Трампа

Как говорится в решении суда, приостановка будет действовать на время рассмотрения в ускоренном порядке апелляции, поданной адвокатами главы государства.

В понедельник федеральный суд в Нью-Йорке позволил прокурорам затребовать налоговые декларации Трампа и его компании за восемь лет, говорится в решении суда. Комментируя это решение, президент заявил, что в деле о его налогах демократы сговорились с прокурорами и ведут дело, руководствуясь политическими соображениями.

Ранее прокуроры потребовали от налоговой фирмы Трампа Mazars USA налоговые декларации президента с 2011 года, но их требование было оспорено президентом в суде.

Прокуроры Манхэттена расследуют платежи со стороны Трампа и его компании бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну. Предполагается, что Трамп через Коэна платил отступные за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс, которая заявила, что у нее был секс с Трампом. Президент США отрицает факт каких-либо отношений с Дэниелс или выплат ей. Коэн был осужден за финансовые нарушения и дачу ложных показаний конгрессу, он отбывает 3-летний срок в тюрьме.

Политические противники Трампа и некоторые прокуроры добиваются обнародования налоговых деклараций Трампа, рассчитывая найти в них свидетельства возможного нарушения закона. Трамп отказывается публиковать декларации, заявляя, что они пока что проходят аудит в налоговой службе. Публикация документов может пролить свет на размеры состояния Трампа, его долговые обязательства и сделки в тот период, когда он был бизнесменом и занимался недвижимостью.