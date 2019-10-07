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РИА Новости

Суд в США приостановил разрешение прокуратуре требовать декларации Трампа

18:11 07.10.2019
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© REUTERS / Brendan McdermidПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Brendan Mcdermid
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Апелляционный суд Вашингтона в понедельник приостановил выполнение решения суда в Нью-Йорке, которое дает прокуратуре право затребовать налоговые декларации президента США Дональда Трампа
Как говорится в решении суда, приостановка будет действовать на время рассмотрения в ускоренном порядке апелляции, поданной адвокатами главы государства.
В понедельник федеральный суд в Нью-Йорке позволил прокурорам затребовать налоговые декларации Трампа и его компании за восемь лет, говорится в решении суда. Комментируя это решение, президент заявил, что в деле о его налогах демократы сговорились с прокурорами и ведут дело, руководствуясь политическими соображениями.
Ранее прокуроры потребовали от налоговой фирмы Трампа Mazars USA налоговые декларации президента с 2011 года, но их требование было оспорено президентом в суде.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 17:41РИА Новости
Трамп считает, что демократы сговорились с прокурорами в деле о его налогах
Прокуроры Манхэттена расследуют платежи со стороны Трампа и его компании бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну. Предполагается, что Трамп через Коэна платил отступные за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс, которая заявила, что у нее был секс с Трампом. Президент США отрицает факт каких-либо отношений с Дэниелс или выплат ей. Коэн был осужден за финансовые нарушения и дачу ложных показаний конгрессу, он отбывает 3-летний срок в тюрьме.
Политические противники Трампа и некоторые прокуроры добиваются обнародования налоговых деклараций Трампа, рассчитывая найти в них свидетельства возможного нарушения закона. Трамп отказывается публиковать декларации, заявляя, что они пока что проходят аудит в налоговой службе. Публикация документов может пролить свет на размеры состояния Трампа, его долговые обязательства и сделки в тот период, когда он был бизнесменом и занимался недвижимостью.
В конституции США не сказано, могут ли главе государства быть предъявлены уголовные обвинения. Федеральным прокурорам запрещено выдвигать иски к действующему президенту, но этот запрет строится не на судебном прецеденте, а на нормах министерства юстиции. Нынешнее решение суда может подстегнуть спор на эту тему, последнее слово будет принадлежать высшей судебной инстанции — Верховному суду.
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