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РИА Новости

ВТБ обновил мобильное приложение для инвестиций в ценные бумаги

18:08 07.10.2019
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CC0 / Foundry / Смартфон
Смартфон
CC0 / Foundry /
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. ВТБ Капитал Инвестиции выпустил обновленную версию мобильного приложения "ВТБ Мои Инвестиции" (+4); теперь через него стала доступна покупка государственных облигаций федерального займа для населения, размещаемых Министерством финансов РФ - ОФЗ-н, сообщает пресс-служба банка ВТБ (ПАО).
Государственные облигации ОФЗ-н не обращаются на бирже, доступны к покупке и продаже через банки-агенты, одним из которых выступает ВТБ. Комиссия брокера при такой инвестиции составит 0%, купонный доход выплачивается два раза в год и не облагается налогом. Сумма вложений – от 10 тысяч рублей.
Как отметили в пресс-службе, в новую версию мобильного приложения добавлен календарь купонов и дивидендов: их история и прогноз, расчет планируемых потоков платежей. Приложение построит график платежей по купонам и погашениям по конкретному портфелю. В новой версии можно определить правильную дату для покупки акций с получением дивидендов. Инвесторы также смогут пользоваться дополнительными типами долгосрочных заявок: стоп-лосс и тейк-профит. Расширены описания торгуемых инструментов и эмитентов, добавлены подсказки для удобства открытия счета.
На начало октября мобильное приложение "ВТБ Мои Инвестиции" установило более 300 тысяч человек. Ежемесячно более 120 тысяч пользователей совершают через него минимум одну сделку, оборот проведенных сделок уже превысил 2 триллиона рублей.
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