В Нижнем Тагиле закрыли цех, где замешивали салаты в грязных тазиках

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Полиция в Нижнем Тагиле Свердловской области закрыла нелегальный цех по производству салатов, где работали 15 граждан СНГ, сообщает в понедельник управление Росгвардии по региону.

На видео , представленном управлением, показано, как салаты хранятся в грязных тазах.

"Бойцы нижнетагильского ОМОН управления Росгвардии по Свердловской области в рамках профилактического мероприятия "Нелегальный мигрант" оказали силовую поддержку сотрудникам ФСБ и МВД. В ходе профилактического рейда выявлен цех по производству салатов, размещавшийся в отдельно стоящем здании по улице Лесная в поселке Первомайский в пригороде Нижнего Тагила", - говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что на месте задержаны 15 граждан одного из государств СНГ, занимавшихся изготовлением салатов. Широкий ассортимент готовой продукции, как выяснили правоохранители, поставлялся для реализации в одну из крупных сетей в Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхнюю Пышму, другие города Свердловской области, а также Тюмень.

При осмотре цеха, где производство не отвечает требованиям Роспотребнадзора, а работники не имеют санитарных книжек, обнаружены коробки с готовой продукцией и упаковочная тара. Работники проживали тут же, в отдельной комнате, оборудованной двухъярусными кроватями, отмечает управление.

При проверке иностранных граждан сотрудники полиции выявили нарушения миграционного законодательства. Так, 13 человек, работавших без разрешительных документов, привлечены к административной ответственности. Шестеро, как оказалось, незаконно находились на территории России, составлены протоколы, иностранные граждане выдворены за пределы страны.