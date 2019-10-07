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РИА Новости

В Нижнем Тагиле закрыли цех, где замешивали салаты в грязных тазиках

18:07 07.10.2019
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CC0 / TheAndrasBarta / Греческий салат
Греческий салат
CC0 / TheAndrasBarta /
Греческий салат . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Полиция в Нижнем Тагиле Свердловской области закрыла нелегальный цех по производству салатов, где работали 15 граждан СНГ, сообщает в понедельник управление Росгвардии по региону.
На видео, представленном управлением, показано, как салаты хранятся в грязных тазах.
"Бойцы нижнетагильского ОМОН управления Росгвардии по Свердловской области в рамках профилактического мероприятия "Нелегальный мигрант" оказали силовую поддержку сотрудникам ФСБ и МВД. В ходе профилактического рейда выявлен цех по производству салатов, размещавшийся в отдельно стоящем здании по улице Лесная в поселке Первомайский в пригороде Нижнего Тагила", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что на месте задержаны 15 граждан одного из государств СНГ, занимавшихся изготовлением салатов. Широкий ассортимент готовой продукции, как выяснили правоохранители, поставлялся для реализации в одну из крупных сетей в Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхнюю Пышму, другие города Свердловской области, а также Тюмень.
При осмотре цеха, где производство не отвечает требованиям Роспотребнадзора, а работники не имеют санитарных книжек, обнаружены коробки с готовой продукцией и упаковочная тара. Работники проживали тут же, в отдельной комнате, оборудованной двухъярусными кроватями, отмечает управление.
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При проверке иностранных граждан сотрудники полиции выявили нарушения миграционного законодательства. Так, 13 человек, работавших без разрешительных документов, привлечены к административной ответственности. Шестеро, как оказалось, незаконно находились на территории России, составлены протоколы, иностранные граждане выдворены за пределы страны.
Сотрудники полиции установили общество с ограниченной ответственностью, которое занималось производством салатов, все материалы направлены в прокуратуру для организации проверки на предмет законности его деятельности, сообщается в релизе.
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РосгвардияОМОН РоссииРоспотребнадзорНижний ТагилРоссияПроисшествия
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