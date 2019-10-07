Появились новые подтверждения издевательств Михаила Хачатуряна над дочерьми

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Появилась фотография последствий нападения отца на Ангелину Хачатурян и ее переписка с племянником после случившегося. Новую информацию по делу об убийстве бизнесмена Михаила Хачатуряна тремя дочерьми опубликовала "МК".
Снимок, на котором девушка истекает кровью, сделала младшая из троих сестер Мария в марте 2018 года и отправила его тете. Позднее последствия побоев увидел племянник.
Он написал Ангелине и спросил, что произошло. Девушка ответила, что для их семьи такие ранения "еще пустяки".
"Не было и дня, чтоб он спокойно вел себя. Да забей. Все нормально", — написала Ангелина.
30 сентября, 17:19РИА НовостиХачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
Родственник удивился спокойной реакции пострадавшей девушки. Он раскритиковал поведение дяди и назвал его "чертом".
Ранее племянник бизнесмена Михаила Хачатуряна, убитого тремя дочерьми, прокомментировал ролик с издевательствами над девушками. На видео отец пинает младшую из сестер за то, что она не смотрит ему в глаза. Племянник Хачатуряна признался, что не увидел в этом "ничего плохого". По его мнению, это видео доказывает лишь то, что сестры не слушались отца и вели себя так, как хотели.
13 сентября, 19:21Сказано в эфиреСлышали новость? Сестры Хачатурян оправданы. Пока простыми россиянамиРабочий день остался восьмичасовым: а жаль. Психотропные лекарства получат регистрацию. Россияне оправдывают поступок сестер Хачатурян. После заправки необходима дозаправка: колонки не доливают топливо. Эти темы в программе "Слышали новость?".
Дело сестер Хачатурян
Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, Михаила Хачатуряна зарезали три дочери из-за личной неприязни.
Девушки утверждали, что их отец, находясь под действием наркотиков, напал на них с ножом, им пришлось защищаться. По их словам, до этого мужчина на протяжении долгого времени издевался над ними. Сейчас девушки полностью признают вину и раскаиваются.
При этом ранее следователи выяснили, что сестры говорили правду о многолетних издевательствах отца, в том числе сексуального характера. Однако СК отказался возбуждать уголовное дело против Михаила Хачатуряна. Адвокат Алексей Паршин отметил, что такое решение принято в связи со смертью подозреваемого.
Следствие предъявило сестрам самую тяжкую из всех возможных квалификаций — обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Им грозит от восьми до 20 лет лишения свободы. Защита надеется, что уголовное дело в отношении девушек закроют.
3 июля, 16:30Сказано в эфире"Эффект Хачатурян": как жертвы домашнего насилия стали убийцамиСестер Хачатурян обвиняют по статье "убийство группой лиц по предварительному сговору", наказание – до 20 лет тюрьмы. Радио Sputnik и юристы разбирались, применима ли другая статья, какую роль здесь играет домашнее насилие и что такое соразмерность обороны.