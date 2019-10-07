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РИА Новости

Появились новые подтверждения издевательств Михаила Хачатуряна над дочерьми

18:06 07.10.2019 (обновлено: 18:30 07.10.2019)
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© АГН "Москва" / Андрей НикеричевЗадержанная по обвинению в убийстве отца 19-летняя Ангелина Хачатурян в Останкинском суде
Задержанная по обвинению в убийстве отца 19-летняя Ангелина Хачатурян в Останкинском суде
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Появилась фотография последствий нападения отца на Ангелину Хачатурян и ее переписка с племянником после случившегося. Новую информацию по делу об убийстве бизнесмена Михаила Хачатуряна тремя дочерьми опубликовала "МК".
Снимок, на котором девушка истекает кровью, сделала младшая из троих сестер Мария в марте 2018 года и отправила его тете. Позднее последствия побоев увидел племянник.
Он написал Ангелине и спросил, что произошло. Девушка ответила, что для их семьи такие ранения "еще пустяки".
"Не было и дня, чтоб он спокойно вел себя. Да забей. Все нормально", — написала Ангелина.
Стоп-кадр видео из телефона Михаила Хачатуряна
30 сентября, 17:19РИА Новости
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
Родственник удивился спокойной реакции пострадавшей девушки. Он раскритиковал поведение дяди и назвал его "чертом".
Ранее племянник бизнесмена Михаила Хачатуряна, убитого тремя дочерьми, прокомментировал ролик с издевательствами над девушками. На видео отец пинает младшую из сестер за то, что она не смотрит ему в глаза. Племянник Хачатуряна признался, что не увидел в этом "ничего плохого". По его мнению, это видео доказывает лишь то, что сестры не слушались отца и вели себя так, как хотели.
Одна из сестер Хачатурян в зале Басманного суда Москвы. 27 сентября 2018
13 сентября, 19:21Сказано в эфире
Слышали новость? Сестры Хачатурян оправданы. Пока простыми россиянамиРабочий день остался восьмичасовым: а жаль. Психотропные лекарства получат регистрацию. Россияне оправдывают поступок сестер Хачатурян. После заправки необходима дозаправка: колонки не доливают топливо. Эти темы в программе "Слышали новость?".

Дело сестер Хачатурян

Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, Михаила Хачатуряна зарезали три дочери из-за личной неприязни.
Девушки утверждали, что их отец, находясь под действием наркотиков, напал на них с ножом, им пришлось защищаться. По их словам, до этого мужчина на протяжении долгого времени издевался над ними. Сейчас девушки полностью признают вину и раскаиваются.
Заместитель главы столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева
1 июля, 22:45РИА Новости
Ева Меркачева сообщила об угрозах от семьи Михаила Хачатуряна
При этом ранее следователи выяснили, что сестры говорили правду о многолетних издевательствах отца, в том числе сексуального характера. Однако СК отказался возбуждать уголовное дело против Михаила Хачатуряна. Адвокат Алексей Паршин отметил, что такое решение принято в связи со смертью подозреваемого.
Следствие предъявило сестрам самую тяжкую из всех возможных квалификаций — обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Им грозит от восьми до 20 лет лишения свободы. Защита надеется, что уголовное дело в отношении девушек закроют.
Сестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
3 июля, 16:30Сказано в эфире
"Эффект Хачатурян": как жертвы домашнего насилия стали убийцамиСестер Хачатурян обвиняют по статье "убийство группой лиц по предварительному сговору", наказание – до 20 лет тюрьмы. Радио Sputnik и юристы разбирались, применима ли другая статья, какую роль здесь играет домашнее насилие и что такое соразмерность обороны.
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Дело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Проверить подлинность фото и видео. Вообще убийство самое тяжкое преступление. Оправдывают тем что папа ругал «девочек» и даже пнул одну. При этом раскаяния за устроенный в квартире бардак на лицах дочек и близко нет, как не выглядят они и запуганными.
7 октября, 19:03
Станислав Попов
3000012
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