Появились новые подтверждения издевательств Михаила Хачатуряна над дочерьми

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Появилась фотография последствий нападения отца на Ангелину Хачатурян и ее переписка с племянником после случившегося. Новую информацию по делу об убийстве бизнесмена Михаила Хачатуряна тремя дочерьми Появилась фотография последствий нападения отца на Ангелину Хачатурян и ее переписка с племянником после случившегося. Новую информацию по делу об убийстве бизнесмена Михаила Хачатуряна тремя дочерьми опубликовала "МК".

Снимок, на котором девушка истекает кровью, сделала младшая из троих сестер Мария в марте 2018 года и отправила его тете. Позднее последствия побоев увидел племянник.

Он написал Ангелине и спросил, что произошло. Девушка ответила, что для их семьи такие ранения "еще пустяки".

"Не было и дня, чтоб он спокойно вел себя. Да забей. Все нормально", — написала Ангелина.

Родственник удивился спокойной реакции пострадавшей девушки. Он раскритиковал поведение дяди и назвал его "чертом".

Ранее племянник бизнесмена Михаила Хачатуряна, убитого тремя дочерьми, прокомментировал ролик с издевательствами над девушками. На видео отец пинает младшую из сестер за то, что она не смотрит ему в глаза. Племянник Хачатуряна признался, что не увидел в этом "ничего плохого". По его мнению, это видео доказывает лишь то, что сестры не слушались отца и вели себя так, как хотели.

Дело сестер Хачатурян

Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, Михаила Хачатуряна зарезали три дочери из-за личной неприязни.

Девушки утверждали, что их отец, находясь под действием наркотиков, напал на них с ножом, им пришлось защищаться. По их словам, до этого мужчина на протяжении долгого времени издевался над ними. Сейчас девушки полностью признают вину и раскаиваются.

При этом ранее следователи выяснили, что сестры говорили правду о многолетних издевательствах отца, в том числе сексуального характера. Однако СК отказался возбуждать уголовное дело против Михаила Хачатуряна. Адвокат Алексей Паршин отметил, что такое решение принято в связи со смертью подозреваемого.