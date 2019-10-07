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РИА Новости
Нижегородская область

В Нижегородской области после ремонта открыли фельдшерско-акушерский пункт

18:13 07.10.2019
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© Фото : Министерство здравоохранения Красноярского краяФельдшерско-акушерский пункт
Фельдшерско-акушерский пункт
© Фото : Министерство здравоохранения Красноярского края
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Фельдшерско-акушерский пункт в селе Туртапка Выксунского района Нижегородской области открылся после капитального ремонта, сообщает пресс-служба правительства региона.
Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) расположен в 12 километрах от Выксунской центральной районной больницы и обслуживает два населенных пункта: село Туртапка с населением 1339 человек и деревню Змейка, где проживают 330 человек. В этих населенных пунктах живут более 300 детей, 15 из которых младше одного года.
"Президент России Владимир Путин уделяет особое внимание первичному звену медицины. Большая работа в этом направлении проводится в Нижегородской области благодаря национальному проекту "Здравоохранение". В прошлом году было построено пять новых ФАПов, до конца 2019 года откроется еще семь", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Глава региона отметил, что фельдшерский пункт в селе Туртапка был построен в 1987 году и уже перестал соответствовать современным стандартам оказания медицинской помощи.
Работа фельдшерско-акушерского пункта
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"Между тем, его услугами пользуются почти 1700 человек. Ремонт позволил серьезно улучшить ситуацию. Важно и то, что учреждение оснастили оборудованием для использования телемедицинских технологий. Это позволит получать консультации медиков из крупных больниц", - добавил Никитин.
Губернатор рассказал, что в регионе продолжается работа по внедрению новой модели медицинского обслуживания, готовится к запуску региональная программа капитального ремонта больниц и поликлиник, развивается мобильная медицина.
"В рамках нацпроекта в 2019 году будет закуплено 23 передвижных медицинских комплексов. Это мобильные стоматологические кабинеты, маммографы, профильные диабетические кабинеты и, конечно, передвижные фельдшерско-акушерские пункты, оснащенные современным оборудованием", - отметил Никитин.
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По информации министерства здравоохранения Нижегородской области, в ходе ремонта фельдшерско-акушерский пункт в Туртапке претерпел заметные преобразования: рабочие заменили трубы отопления и водоснабжения, полностью заменили электропроводку. В составе фельдшерско-акушерского пункта, помимо кабинета приема фельдшера, работают акушерский и процедурный кабинеты, а также кабинет приема детей. Все они оснащены необходимым медицинским оборудованием, включая спецоборудование по программе "Телемедицина", и новой мебелью. Также в фельдшерском пункте теперь работает аптечный киоск.

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