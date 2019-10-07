Киев нашел предлог для бесконечной отсрочки отвода сил, заявил эксперт

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Киев воспользовался предлогом для отсрочки отвода сил в районе Петровского и Золотого в Донбассе, который несет в себе серьезную опасность для выполнения соглашений в целом и грозит бесконечной паузой, считает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в районе Петровского и Золотого не начнется 7 октября, поскольку были нарушения перемирия. По его словам, процесс начнется на седьмой день после того, как на этих участках будет сохранен мир, не будет обстрелов. При этом в самопровозглашенной ДНР подчеркнули, что согласно договоренностям, соблюдение режима тишины не является обязательным условием для начала разведения.

"У меня такое чувство, что они (представители Киева – ред.) просто воспользовались поводом, чтобы, по крайней мере, отсрочить выполнение разведения войск. Потому что почувствовали, что не до конца контролируют ситуацию - собственные вооруженные силы, которые там перемешиваются добровольческими отрядами и которые контролируются министром внутренних дел (Арсеном) Аваковым. А у него могут быть свои взгляды на выполнение или невыполнение этих условий", - сказал Жарихин РИА Новости.

По словам собеседника агентства, озвученный предлог несет серьезную опасность в целом для выполнения условия. "Получается, что стоит с любой стороны и, в первую очередь, конечно, с украинской, пару раз стрельнуть, и тогда отсчет семи дней пойдет снова. И, таким образом, это может быть совершенно бесконечным делом. Кроме всего прочего, своим заявлением они подсказали радикалам собственной стороны, как срывать это соглашение", - добавил эксперт.

При этом он отметил, что выполнение соглашения возможно. "Но для этого нынешней украинской власти необходима решимость и готовность пойти на определенные конфликты и ужесточение…, чтобы повлиять на тех, кто находится на линии раздела, заставить их не стрелять. Пока им, к сожалению, это не удавалось", - пояснил эксперт.