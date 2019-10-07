Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T18:15Z
https://ria.ru/20191007/1559520213.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152307/26/1523072617_0:0:2400:1350_1036x0_80_0_0_e3070af939fe3bc320a1b0f95b96dcc6.jpg
РИА Новости

Киев нашел предлог для бесконечной отсрочки отвода сил, заявил эксперт

18:15 07.10.2019
3187
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в зоне конфликта
Украинские военные в зоне конфликта
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Киев воспользовался предлогом для отсрочки отвода сил в районе Петровского и Золотого в Донбассе, который несет в себе серьезную опасность для выполнения соглашений в целом и грозит бесконечной паузой, считает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в районе Петровского и Золотого не начнется 7 октября, поскольку были нарушения перемирия. По его словам, процесс начнется на седьмой день после того, как на этих участках будет сохранен мир, не будет обстрелов. При этом в самопровозглашенной ДНР подчеркнули, что согласно договоренностям, соблюдение режима тишины не является обязательным условием для начала разведения.
"У меня такое чувство, что они (представители Киева – ред.) просто воспользовались поводом, чтобы, по крайней мере, отсрочить выполнение разведения войск. Потому что почувствовали, что не до конца контролируют ситуацию - собственные вооруженные силы, которые там перемешиваются добровольческими отрядами и которые контролируются министром внутренних дел (Арсеном) Аваковым. А у него могут быть свои взгляды на выполнение или невыполнение этих условий", - сказал Жарихин РИА Новости.
По словам собеседника агентства, озвученный предлог несет серьезную опасность в целом для выполнения условия. "Получается, что стоит с любой стороны и, в первую очередь, конечно, с украинской, пару раз стрельнуть, и тогда отсчет семи дней пойдет снова. И, таким образом, это может быть совершенно бесконечным делом. Кроме всего прочего, своим заявлением они подсказали радикалам собственной стороны, как срывать это соглашение", - добавил эксперт.
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Вчера, 15:54Сказано в эфире
Эксперт: причин переноса отвода в Донбассе две, обе ‒ неприятные для КиеваГлава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о переносе начала отвода сил в Донбассе, причиной названо нарушение перемирия. Директор Центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков в эфире радио Sputnik высказал мнение по поводу этого решения Киева.
При этом он отметил, что выполнение соглашения возможно. "Но для этого нынешней украинской власти необходима решимость и готовность пойти на определенные конфликты и ужесточение…, чтобы повлиять на тех, кто находится на линии раздела, заставить их не стрелять. Пока им, к сожалению, это не удавалось", - пояснил эксперт.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
19222101
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
РИА
Новости
Севастополь
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Плавучий космодром Морской старт
Источники: проект "Морской старт" подготовили к перебазированию в Россию
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян
Лента
новостей
Жители Луганска во время голосования на одном из избирательных участков в Луганске на выборах главы и депутатов Народного совета Луганской народной республики
В ДНР прокомментировали заявления Киева о непризнании выборов в Донбассе
Самолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies
Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу
Министр энергетики США Рик Перри во время совместного с министром энергетики РФ Александром Новаком подхода к прессе по итогам встречи в Москве. 13 сентября 2018
Глава Минэнерго США заявил, что консультировал "Нафтогаз" по просьбе Киева
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп пригрозил разрушить экономику Турции
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В США назвали вопрос с визами для российской делегации в ООН двусторонним
Участники митинга против возросшего числа украинских мигрантов в Варшаве
Американские СМИ рассказали о неприязни поляков к украинским мигрантам
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
В России оценили план США по "сдерживанию" в Черном море
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова прокомментировала угрозу Трампа разрушить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп заявил, что США могут вернуться в Сирию и "нанести решающий удар"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12В России появится новая возрастная маркировка
08:11Ночь на вторник в Москве стала самой холодной с начала осени
08:07В Москве во вторник ожидается мокрый снег
07:52Женщины смогут бесплатно пройти маммографию в московских больницах
07:51В Шотландии мужчина заснул в такси и оказался на другом конце страны
07:25Судно под флагом Гонконга село на мель в Приморье
07:16В Магадане объявлено штормовое предупреждение
07:14Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки
07:08В Приамурье установили мемориальную доску убитому пауэрлифтеру Драчеву
07:03Составлен рейтинг лучших оздоровительных курортов России для отдыха осенью
06:57СМИ: более 70 тысяч человек пострадали от жары в летний период в Японии
06:56В Якутии пенсионер перевел телефонным мошенникам миллион рублей
06:47Водитель катера, врезавшегося в баржу на Телецком озере, был пьян
06:17Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу в отношении Донбасса
06:15Япония заявила протест КНДР из-за столкновения судна с патрульным кораблем
06:15Эксперты рассказали, где российские туристы собираются встретить Новый год
06:10Пилоты авиалайнера сняли на видео запуск американской баллистической ракеты
05:15Сирийские саперы в Идлибе уничтожили пещеру, служившую убежищем боевикам
05:14Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении
04:50Первой группе туристов из Японии покажут на Курилах храмы и белые скалы
Лента новостейМолния