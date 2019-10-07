Киев нашел предлог для бесконечной отсрочки отвода сил, заявил эксперт

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Киев воспользовался предлогом для отсрочки отвода сил в районе Петровского и Золотого в Донбассе, который несет в себе серьезную опасность для выполнения соглашений в целом и грозит бесконечной паузой, считает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в районе Петровского и Золотого не начнется 7 октября, поскольку были нарушения перемирия. По его словам, процесс начнется на седьмой день после того, как на этих участках будет сохранен мир, не будет обстрелов. При этом в самопровозглашенной ДНР подчеркнули, что согласно договоренностям, соблюдение режима тишины не является обязательным условием для начала разведения.
"У меня такое чувство, что они (представители Киева – ред.) просто воспользовались поводом, чтобы, по крайней мере, отсрочить выполнение разведения войск. Потому что почувствовали, что не до конца контролируют ситуацию - собственные вооруженные силы, которые там перемешиваются добровольческими отрядами и которые контролируются министром внутренних дел (Арсеном) Аваковым. А у него могут быть свои взгляды на выполнение или невыполнение этих условий", - сказал Жарихин РИА Новости.
По словам собеседника агентства, озвученный предлог несет серьезную опасность в целом для выполнения условия. "Получается, что стоит с любой стороны и, в первую очередь, конечно, с украинской, пару раз стрельнуть, и тогда отсчет семи дней пойдет снова. И, таким образом, это может быть совершенно бесконечным делом. Кроме всего прочего, своим заявлением они подсказали радикалам собственной стороны, как срывать это соглашение", - добавил эксперт.
Вчера, 15:54Сказано в эфиреЭксперт: причин переноса отвода в Донбассе две, обе ‒ неприятные для КиеваГлава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о переносе начала отвода сил в Донбассе, причиной названо нарушение перемирия. Директор Центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков в эфире радио Sputnik высказал мнение по поводу этого решения Киева.
При этом он отметил, что выполнение соглашения возможно. "Но для этого нынешней украинской власти необходима решимость и готовность пойти на определенные конфликты и ужесточение…, чтобы повлиять на тех, кто находится на линии раздела, заставить их не стрелять. Пока им, к сожалению, это не удавалось", - пояснил эксперт.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru