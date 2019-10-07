Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T18:03Z
https://ria.ru/20191007/1559520189.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155945/03/1559450375_0:133:2989:1814_1036x0_80_0_0_951ccd8a67636c8328de1d8b8ed54adb.jpg
РИА Новости

Центральную улицу Цхинвала назвали в честь Путина

18:03 07.10.2019
714
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Власти Южной Осетии решили переименовать одну из центральных улиц Цхинвала – Московскую - в честь президента России Владимира Путина, сообщил журналистам мэр города Алан Кочиев.
"Нами принято решение переименовать одну из красивейших улиц Цхинвала. С сегодняшнего дня улица Московская будет носить имя президента РФ Владимира Владимировича Путина. Решение принято комиссией с учетом той помощи и поддержи, которую оказывает Южной Осетии Российская Федерация и Владимир Владимирович лично. Переименование обсуждалось давно, но решете принято сегодня, в День рождения российского президента", - заявил Кочиев.
На улице, которая будет носить имя главы РФ, находится новый университетский комплекс, Аллея славы, республиканский стадион. Это одна из самых больших улиц города. Также в Цхинвале в микрорайоне "Московский" есть переулок, который носит имя Владимира Путина.
Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
Вчера, 14:23Радио Sputnik
В Кремле рассказали, как Путин отметит свой день рождения
5251008
Обсудить 1
ЦхинвалЮжная ОсетияВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке
Джим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу
РИА
Новости
Кот –мотылек покорил пользователей Сети
Кот –"мотылек" покорил пользователей Сети
В небе над Голливудом появилась надпись VVP67
В Голливуде Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Севастополь
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Лента
новостей
Актриса Наталья Бочкарева
Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп пригрозил разрушить экономику Турции
Королева Швеции Сильвия и король Швеции Карл XVI Густав во время свадебной церемонии принца Карла Филиппа и модели Софии Хеллквист в Стокгольме. Июнь 2015
Король Швеции исключил пятерых внуков из членов королевского двора
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Преемник Могерини считает, что Россию нельзя игнорировать
Сергей Лавров
Лавров прибыл в Эрбиль
Жители Луганска во время голосования на одном из избирательных участков в Луганске на выборах главы и депутатов Народного совета Луганской народной республики
В ДНР прокомментировали заявления Киева о непризнании выборов в Донбассе
Cторонники экологического движения Extinction Rebellion проводят акцию в защиту климата в Париже
Экоактивисты заблокировали площадь и мост в центре Парижа
Демонстрация активистов экологического движения Extinction Rebellion в Берлине. 7 октября 2019
Экоактивисты заблокировали мосты в ряде городов Канады, сообщили СМИ
Модельер Вячеслав Зайцев
Московские власти подали иск против дома моды Вячеслава Зайцева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23Гонконгская биржа отказалась от планов по слиянию с лондонской
08:23Делегация из Индии прибыла во Францию для приема первого истребителя Rafale
08:21Роскачество исследовало популярные в России мессенджеры
08:19Большинство журналистов в России не хотят переезжать, показало исследование
08:12В России появится новая возрастная маркировка
08:11Ночь на вторник в Москве стала самой холодной с начала осени
08:07В Москве во вторник ожидается мокрый снег
07:52Женщины смогут бесплатно пройти маммографию в московских больницах
07:51В Шотландии мужчина заснул в такси и оказался на другом конце страны
07:25Судно под флагом Гонконга село на мель в Приморье
07:16В Магадане объявлено штормовое предупреждение
07:14Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки
07:08В Приамурье установили мемориальную доску убитому пауэрлифтеру Драчеву
07:03Составлен рейтинг лучших оздоровительных курортов России для отдыха осенью
06:57СМИ: более 70 тысяч человек пострадали от жары в летний период в Японии
06:56В Якутии пенсионер перевел телефонным мошенникам миллион рублей
06:47Водитель катера, врезавшегося в баржу на Телецком озере, был пьян
06:17Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу в отношении Донбасса
06:15Япония заявила протест КНДР из-за столкновения судна с патрульным кораблем
06:15Эксперты рассказали, где российские туристы собираются встретить Новый год
Лента новостейМолния