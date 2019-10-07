Центральную улицу Цхинвала назвали в честь Путина

"Нами принято решение переименовать одну из красивейших улиц Цхинвала. С сегодняшнего дня улица Московская будет носить имя президента РФ Владимира Владимировича Путина. Решение принято комиссией с учетом той помощи и поддержи, которую оказывает Южной Осетии Российская Федерация и Владимир Владимирович лично. Переименование обсуждалось давно, но решете принято сегодня, в День рождения российского президента", - заявил Кочиев.