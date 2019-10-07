Центральную улицу Цхинвала назвали в честь Путина

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Власти Южной Осетии решили переименовать одну из центральных улиц Цхинвала – Московскую - в честь президента России Владимира Путина, сообщил журналистам мэр города Алан Кочиев.
"Нами принято решение переименовать одну из красивейших улиц Цхинвала. С сегодняшнего дня улица Московская будет носить имя президента РФ Владимира Владимировича Путина. Решение принято комиссией с учетом той помощи и поддержи, которую оказывает Южной Осетии Российская Федерация и Владимир Владимирович лично. Переименование обсуждалось давно, но решете принято сегодня, в День рождения российского президента", - заявил Кочиев.
На улице, которая будет носить имя главы РФ, находится новый университетский комплекс, Аллея славы, республиканский стадион. Это одна из самых больших улиц города. Также в Цхинвале в микрорайоне "Московский" есть переулок, который носит имя Владимира Путина.