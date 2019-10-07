Король Швеции исключил пятерых внуков из членов королевского двора

Королева Швеции Сильвия и король Швеции Карл XVI Густав во время свадебной церемонии принца Карла Филиппа и модели Софии Хеллквист в Стокгольме. Июнь 2015

СТОКГОЛЬМ, 7 окт - РИА Новости. Король Швеции Карл Густав XVI принял решение исключить пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери, из списка членов Королевского дома.

Согласно опубликованному в понедельник официальному заявлению Королевского дома, двое детей принца Карла Филипа и трое детей принцессы Мадлен больше не принадлежат к дому. При этом они остаются членами королевской семьи и сохраняют титулы принцев и принцесс. Однако теперь к ним не применимо обращение "королевское высочество". Членами королевского двора остаются родители юных принцев и принцесс, а также семья их старшей сестры, крон-принцессы Виктории.

Как отмечают эксперты, подобное решение позволит принцу Карлу Филипу и принцессе Мадлен растить своих детей максимально демократично. "Они смогут стать кем хотят, в том числе заниматься политикой или бизнесом", - цитирует издание Svenska Dagbladet эксперта по шведской королевской семье Карин Ленмор.

При этом, как заявил на пресс-конференции представитель Королевского дома Фредрик Версэль, решение не окажет принципиального влияния на королевские расходы. "Содержание распространяется в первую очередь на расходы братьев и сестер, связанные с их официальными обязанностями. Официальные обязанности не могут быть сокращены, поэтому я не вижу, как это решение может повлиять на расходы" - сказал представитель Королевского дома.