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РИА Новости

Король Швеции исключил пятерых внуков из членов королевского двора

18:02 07.10.2019
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© AFP 2019 / Jonathan NackstrandКоролева Швеции Сильвия и король Швеции Карл XVI Густав во время свадебной церемонии принца Карла Филиппа и модели Софии Хеллквист в Стокгольме. Июнь 2015
Королева Швеции Сильвия и король Швеции Карл XVI Густав во время свадебной церемонии принца Карла Филиппа и модели Софии Хеллквист в Стокгольме. Июнь 2015
© AFP 2019 / Jonathan Nackstrand
СТОКГОЛЬМ, 7 окт - РИА Новости. Король Швеции Карл Густав XVI принял решение исключить пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери, из списка членов Королевского дома.
Согласно опубликованному в понедельник официальному заявлению Королевского дома, двое детей принца Карла Филипа и трое детей принцессы Мадлен больше не принадлежат к дому. При этом они остаются членами королевской семьи и сохраняют титулы принцев и принцесс. Однако теперь к ним не применимо обращение "королевское высочество". Членами королевского двора остаются родители юных принцев и принцесс, а также семья их старшей сестры, крон-принцессы Виктории.
Как отмечают эксперты, подобное решение позволит принцу Карлу Филипу и принцессе Мадлен растить своих детей максимально демократично. "Они смогут стать кем хотят, в том числе заниматься политикой или бизнесом", - цитирует издание Svenska Dagbladet эксперта по шведской королевской семье Карин Ленмор.
При этом, как заявил на пресс-конференции представитель Королевского дома Фредрик Версэль, решение не окажет принципиального влияния на королевские расходы. "Содержание распространяется в первую очередь на расходы братьев и сестер, связанные с их официальными обязанностями. Официальные обязанности не могут быть сокращены, поэтому я не вижу, как это решение может повлиять на расходы" - сказал представитель Королевского дома.
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Король Швеции Карл XVI Густав и его супруга королева Сильвия впервые стали дедушкой и бабушкой в феврале 2012 года после рождения Эстель, дочери кронпринцессы Виктории. Принцесса занимает второе после матери место в порядке престолонаследия. В общей сложности у короля и королевы Швеции в настоящее время семь внуков.
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Карл Филип (принц)Густав Карл XVIШвецияВ мире
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