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РИА Новости

ЕР приостановила членство депутата после сообщений о сбитом ребенке

18:02 07.10.2019
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© Официальный сайт ФК "Черноморец" (Новороссийск)Виталий Бут
Виталий Бут
© Официальный сайт ФК "Черноморец" (Новороссийск)
КРАСНОДАР, 7 окт - РИА Новости. Новороссийские единороссы приостановили членство в партии депутата гордумы и гендиректора футбольного клуба "Черноморец" Виталия Бута, который, по данным местных СМИ, якобы сбил на автомобиле ребенка и скрылся, сообщает краснодарское региональное отделение ЕР.
По данным местных СМИ, ДТП произошло на прошлой неделе, ребенок сильно не пострадал, а Бут был арестован на 48 часов. Источник в спортивных кругах города подтвердил РИА Новости эту информацию. В ГУМВД по Краснодарскому краю ситуацию не комментируют, в пресс-службе владельца футбольного клуба - администрации Новороссийска РИА Новости также не удалось получить комментарий.
"В связи с информацией, появившейся в СМИ, политический совет новороссийского местного отделения принял решение о приостановке членства в партии депутата городской думы Новороссийска Виталия Бута. Президиум регионального отделения "Единой России" держит ситуацию на контроле", - сообщает реготделение.
Председатель городской думы Новороссийска Александр Шаталов в свою очередь сообщил РИА Новости, что, по его данным, уголовное дело в отношении Бута на данный момент не возбуждено, идет доследственная проверка.
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