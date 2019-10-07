ЕР приостановила членство депутата после сообщений о сбитом ребенке

КРАСНОДАР, 7 окт - РИА Новости. Новороссийские единороссы приостановили членство в партии депутата гордумы и гендиректора футбольного клуба "Черноморец" Виталия Бута, который, по данным местных СМИ, якобы сбил на автомобиле ребенка и скрылся, сообщает краснодарское региональное отделение ЕР.

По данным местных СМИ, ДТП произошло на прошлой неделе, ребенок сильно не пострадал, а Бут был арестован на 48 часов. Источник в спортивных кругах города подтвердил РИА Новости эту информацию. В ГУМВД по Краснодарскому краю ситуацию не комментируют, в пресс-службе владельца футбольного клуба - администрации Новороссийска РИА Новости также не удалось получить комментарий.

"В связи с информацией, появившейся в СМИ, политический совет новороссийского местного отделения принял решение о приостановке членства в партии депутата городской думы Новороссийска Виталия Бута. Президиум регионального отделения "Единой России" держит ситуацию на контроле", - сообщает реготделение.