Экоактивисты заблокировали мосты в ряде городов Канады, сообщили СМИ

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Сторонники экодвижения Extinction Rebellion перекрыли мосты в ряде городов Канады, сообщает Сторонники экодвижения Extinction Rebellion перекрыли мосты в ряде городов Канады, сообщает телеканал CTV

В понедельник Extinction Rebellion устроило протесты против загрязнения окружающей среды в нескольких крупных городах мира, в том числе в Лондоне, Париже, Берлине и Амстердаме.

Как сообщается, активисты, блокирующие мосты с оживленным движением в канадских городах Торонто и Галифакс, лежат или сидят на проезжих частях сооружений.