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РИА Новости

Экоактивисты заблокировали мосты в ряде городов Канады, сообщили СМИ

18:00 07.10.2019
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© REUTERS / Christian MangДемонстрация активистов экологического движения Extinction Rebellion в Берлине. 7 октября 2019
Демонстрация активистов экологического движения Extinction Rebellion в Берлине. 7 октября 2019
© REUTERS / Christian Mang
Демонстрация активистов экологического движения Extinction Rebellion в Берлине. 7 октября 2019
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Сторонники экодвижения Extinction Rebellion перекрыли мосты в ряде городов Канады, сообщает телеканал CTV.
В понедельник Extinction Rebellion устроило протесты против загрязнения окружающей среды в нескольких крупных городах мира, в том числе в Лондоне, Париже, Берлине и Амстердаме.
Как сообщается, активисты, блокирующие мосты с оживленным движением в канадских городах Торонто и Галифакс, лежат или сидят на проезжих частях сооружений.
Кроме того, активисты планируют заблокировать на 3,5 часа автомобильный мост в Ванкувере.
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