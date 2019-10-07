Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T17:56Z
https://ria.ru/20191007/1559519952.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150843/23/1508432370_0:210:4844:2935_1036x0_80_0_0_a02410cb1c1ef3a9d2bf07e2534cb8e4.jpg
РИА Новости

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

17:56 07.10.2019
131284
© Depositphotos / vitanovskiРаковые клетки
Раковые клетки
© Depositphotos / vitanovski
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
По его словам, факторы риска можно обнаружить прямо на теле человека, не делая для этого специальных анализов. Поэтому на приеме врач всегда должен внимательно осмотреть пациента.
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
14 сентября, 22:38РИА Новости
Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга
"Исследования говорят, что если после осмотра больного и разговора с ним у вас нет диагностической концепции, то, скорее всего, на 90 процентов никакие анализы и компьютерные томографии вам не помогут", — пояснил Мясников.
Сухость кожи, зуд и черный акантоз, темные пигментные пятна, в области подмышек и под грудью могут оказаться симптомами онкологии, в частности рака желудка. Кроме того, это может говорить о наличии у пациента сахарного диабета, гипотериоза и болезней гипофиза.
Изменения ногтевой пластины также часто свидетельствуют о развитии злокачественных опухолей.
"По ногтям можно увидеть и меланому. Мы видим метастаз от меланомы и не понимаем где. Иногда просто синий ноготь. Думают, что прищемили", — отметил медик.
Еще одним признаком рака является плохое заживление ран. Папилломы на теле человека тоже могут сигнализировать о присутствии в организме онкогенных вирусов, провоцирующих развитие опухолей, часто в области шейки матки.
В свою очередь, признаком рака яичников может стать гирсутизм — избыточный рост волос на лице у женщин.
Измерение сахара в крови
1 сентября, 04:11РИА Новости
Названы ранние признаки диабета
8715523723125
Обсудить 1
Россия-1 (телеканал)МоскваОбщество
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
РИА
Новости
Врачи
Диетолог назвала продукт, снижающий риски возникновения рака и диабета
Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Скриншот видео с рыдающей девочкой, которую, предположительно, хотят выдать замуж
Видео похищения рыдающей 16-летней невесты в Киргизии шокировало соцсети
Лента
новостей
Самолет авиакомпании ЮТэйр
Следовавший из Сочи в Москву самолет сел в Воронеже из-за смерти пассажира
Севастополь
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Индийские полицейские
В Индии казнят педофила, пять часов насиловавшего двухлетнюю девочку
В небе над Голливудом появилась надпись VVP67
В Голливуде Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Пациент в одной из больниц Сан-Хосе, Португалия
В Стерлитамаке избитых в ночном клубе мужчин повторно избили в травмпункте
Татьяна Ш. (имя изменено – прим. ред)
"Он отыгрался": что кроется за жестоким убийством студентки из Домодедово
Вечерний Несебыр
На берегу Черного моря нашли клад V века
Анастасия Заворотнюк
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
Монеты номиналом 50 и 10 копеек
Отказавшегося принять у пенсионера десятикопеечные монеты кассира уволили
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12В России появится новая возрастная маркировка
08:11Ночь на вторник в Москве стала самой холодной с начала осени
08:07В Москве во вторник ожидается мокрый снег
07:52Женщины смогут бесплатно пройти маммографию в московских больницах
07:51В Шотландии мужчина заснул в такси и оказался на другом конце страны
07:25Судно под флагом Гонконга село на мель в Приморье
07:16В Магадане объявлено штормовое предупреждение
07:14Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки
07:08В Приамурье установили мемориальную доску убитому пауэрлифтеру Драчеву
07:03Составлен рейтинг лучших оздоровительных курортов России для отдыха осенью
06:57СМИ: более 70 тысяч человек пострадали от жары в летний период в Японии
06:56В Якутии пенсионер перевел телефонным мошенникам миллион рублей
06:47Водитель катера, врезавшегося в баржу на Телецком озере, был пьян
06:17Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу в отношении Донбасса
06:15Япония заявила протест КНДР из-за столкновения судна с патрульным кораблем
06:15Эксперты рассказали, где российские туристы собираются встретить Новый год
06:10Пилоты авиалайнера сняли на видео запуск американской баллистической ракеты
05:15Сирийские саперы в Идлибе уничтожили пещеру, служившую убежищем боевикам
05:14Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении
04:50Первой группе туристов из Японии покажут на Курилах храмы и белые скалы
Лента новостейМолния