Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

По его словам, факторы риска можно обнаружить прямо на теле человека, не делая для этого специальных анализов. Поэтому на приеме врач всегда должен внимательно осмотреть пациента.

"Исследования говорят, что если после осмотра больного и разговора с ним у вас нет диагностической концепции, то, скорее всего, на 90 процентов никакие анализы и компьютерные томографии вам не помогут", — пояснил Мясников.

Сухость кожи, зуд и черный акантоз, темные пигментные пятна, в области подмышек и под грудью могут оказаться симптомами онкологии, в частности рака желудка. Кроме того, это может говорить о наличии у пациента сахарного диабета, гипотериоза и болезней гипофиза.

Изменения ногтевой пластины также часто свидетельствуют о развитии злокачественных опухолей.

"По ногтям можно увидеть и меланому. Мы видим метастаз от меланомы и не понимаем где. Иногда просто синий ноготь. Думают, что прищемили", — отметил медик.

Еще одним признаком рака является плохое заживление ран. Папилломы на теле человека тоже могут сигнализировать о присутствии в организме онкогенных вирусов, провоцирующих развитие опухолей, часто в области шейки матки.