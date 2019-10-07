Куликов: господдержка способствует развитию промышленности на Кубани

Промышленность Краснодарского края по итогам 2018 года показала рекордный за последние пять лет рост и стала самой успешной отраслью экономики региона, однако, по словам краевых властей, темпы развития только набирают обороты. В настоящий момент в этой сфере край реализует 17 крупных инвестпроектов на 48,5 миллиарда рублей. О том, какие задачи стоят перед отраслью, о планах по развитию индустриальных парков и господдержке в интервью РИА Новости рассказал глава департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов.

- По итогам прошлого года промышленность Краснодарского края показала рекордный за последние годы рост – 5,2%, что является самым высоким темпом среди отраслей экономики региона. Что позволило достичь таких темпов?

- Если говорить конкретно об отраслях промышленности, курируемых департаментом, то этот показатель значительно выше. Объемы промпроизводства в сопоставимых ценах в 2018 году выросли на 9,7%.

В достижении высоких результатов участвовали более 7 тысяч промышленных предприятий края, на которых трудятся свыше 80 тысяч человек.

Такой активный рост промышленности края стал возможен благодаря созданию новых производств и модернизации действующих. Собственно, на эти векторы и направлена действующая на сегодняшний день система мер господдержки промышленных предприятий Краснодарского края.

Так, в крае успешно реализуется региональная программа развития промышленности с общим объемом финансирования в 800 миллионов рублей до 2021 года. В рамках нее уже были поддержаны предприятия машиностроения, металлургии, производство строительных материалов, также профинансированы проекты развития как крупных, средних предприятий, так и малых, включая индивидуальных предпринимателей.

Это позволило создать новые высокопроизводительные рабочие места, работники заводов и фабрик проходят профессиональную переквалификацию, в результате рост объемов производства у предприятий составил до 10%, соответственно, увеличиваются и налоговые поступления в краевой бюджет.

Отмечу также, что в 2018 году начал свою активную деятельность Фонд развития промышленности Краснодарского края. На текущий год региональный ФРП докапитализирован до 1 миллиарда рублей.

- Каковы результаты работы Фонда на сегодняшний день?

- Основное направление Фонда – предоставление льготных займов промышленным предприятиям. Для этого разработаны 7 программ финансирования, среди которых есть уникальные, не имеющие аналогов, в том числе на федеральном уровне.

Такие продукты фонда направлены на решение конкретных запросов промышленников приоритетных для края отраслей. За текущий год региональный ФРП одобрил 24 займа общей суммой 500 миллионов рублей. А за все время работы Фонд одобрил 42 займа на общую сумму 884,4 миллиона рублей. Кроме того, по итогам 2018 года ФРП Кубани занял шестое место из 44 региональных и стал первым в Южном Федеральном округе, проработав фактически полгода. Сейчас это уже полноценный институт развития кубанской промышленности и неотъемлемая часть общей системы мер господдержки региона.

- Какие из проектов в промышленности региона сейчас являются флагманскими? И на каком этапе их реализация?

- В соответствии с планом мероприятий Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года в Краснодарском крае разрабатывается флагманский проект "Кластер умной промышленности". Он направлен на реализацию промышленных проектов, которые ориентированы, в первую очередь, на быстро развивающийся агропромышленный и санаторно-курортный и туристский комплексы. Проект будет способствовать развитию машиностроения и металлообработки, деревообработки, химической и легкой промышленности, а также производства стройматериалов.

В сентябре текущего года в Краснодаре состоялась стратегическая сессия "Новая промышленность Кубани", по ее итогам были разработаны проектные инициативы по каждой из приоритетных отраслей промышленности. Среди них - новые виды господдержки, центр разработки и внедрения инноваций. Результаты сессии станут основой для разработки соответствующего регионального проекта, который будет утвержден на региональном проектном комитете до конца текущего года.

- На каком этапе работа по созданию промпарков?

- Основных моделей создания и развития промышленных парков на Кубани две. Первая – подразумевает создание промпарков в рамках действующих правил Минпромторга России. В реестр федерального ведомства уже внесены два действующих промпарка в Краснодаре – это индустриальный парк "Краснодар" и промпарк "Компрессорный". В ближайшей перспективе планируется включить в реестр индустриальный парк "Кубань" в Усть-Лабинске.

Вторая модель – это создание сети небольших промышленных парков муниципального уровня в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", с тем, чтобы субъекты МСП имели льготный доступ к производственным площадям в создаваемых индустриальных парках.

Сейчас регион планирует создание таких промпарков в Армавире, Краснодаре, а также в Динском, Абинском, Кавказском, Тимашевком, Лабинском и других муниципальных районах.

Индустриальные парки Краснодарского края только начинают наполняться предприятиями-резидентами. Подчеркну, что край планирует оказывать поддержку управляющим компаниям и резидентам промпарков региона. Так, например, предусмотрены льготы по налогу на имущество и пониженная ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, она установлена в размере 13,5%.

- Расскажите, пожалуйста, из чего состоит "промышленная экспортная корзина" региона? И какую поддержку край оказывает производителям-экспортерам?

- Продукция отраслей промышленности Кубани востребована как внутри страны, так и за ее пределами. Наиболее экспортоориентированными на сегодняшний день стали отрасли сельхозмашиностроения, металлообработки и химической промышленности.

Причем одним из новых для края становится экспорт крупногабаритного технологического оборудования. Это токарно-карусельные станки и обрабатывающие центры и комплексы. Производство такой экспортной продукции организовано в рамках проекта по созданию Южно-российского центра тяжелого станкостроения "Краснодарским заводом "Нефтемаш" и "Южным заводом тяжелого станкостроения". Продукция этих предприятий нацелена на рынки Ирана, Казахстана, Грузии, Кубы, Молдовы, Вьетнама, Ирака, Турции, Украины, Узбекистана, Азербайджана и Белоруссии.

Также для поддержки экспортеров и повышения конкурентоспособности предприятий есть ряд специальных мер. В рамках федерального проекта "Промышленный экспорт" в настоящее время Правительство РФ разработало и утвердило механизм льготного кредитования предприятий-экспортеров, реализующих корпоративные программы конкурентоспособности. Этот проект стал составляющей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

По линии Российского экспортного центра (РЭЦ) предприятиям-экспортерам предоставляются компенсационные выплаты для частичного возмещения фактических затрат по различным направлениям экспортной деятельности. Такие, например, как компенсация затрат экспортеров российской продукции на сертификацию, транспортировку произведенной продукции, а также авансирование затрат на участие в международных конгрессно-выставочно мероприятиях. Список предоставляемых компенсационных выплат обновляется ежегодно.

- Какое количество инвестпроектов сегодня реализуется в регионе? Какие из них наиболее крупные?

- В настоящее время в сфере промышленности реализуются 17 крупных инвестиционных проектов на сумму более 48,5 миллиарда рублей. Приведу в пример наиболее значимые.

На завершающей стадии находится реализация проекта пятой очереди "Абинского электрометаллургического завода", в рамках которого будет построен метизный цех. Объем инвестиций в него составит 3,2 миллиарда рублей. В результате будет создано 400 новых рабочих мест.

Кроме того, краснодарский "Южный завод тяжелого станкостроения" до 2025 года реализует на базе завода инвестпроект возрождения на Кубани станкостроительной отрасли. Общий объем инвестиций в проект составит 3 миллиарда рублей, появятся более 300 новых рабочих мест. Этот проект значим не только для края, но и для всей страны. На базе бывшего завода им. Седина восстанавливает былую славу станкоинструментальная отрасль.