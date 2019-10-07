Пресс-конференция о XII Евразийском форуме в Вероне

Участники:
- член Коллегии (Министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника НИКИШИНА;
- президент Ассоциации "Познаем Евразию" Антонио ФАЛЛИКО.
Модератор – директор Евразийского коммуникационного центра Алексей ПИЛЬКО.
24-25 октября в Вероне состоится XII Евразийский экономический форум, основная тема которого – "Искусство инноваций: экономика доверия и дипломатия бизнеса от Атлантического до Тихого океана". Организаторы форума – Ассоциация "Познаем Евразию", Фонд Росконгресс, Петербургский международный экономический форум.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- член Коллегии (Министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника НИКИШИНА;
- президент Ассоциации "Познаем Евразию" Антонио ФАЛЛИКО.
Модератор – директор Евразийского коммуникационного центра Алексей ПИЛЬКО.
24-25 октября в Вероне состоится XII Евразийский экономический форум, основная тема которого – "Искусство инноваций: экономика доверия и дипломатия бизнеса от Атлантического до Тихого океана". Организаторы форума – Ассоциация "Познаем Евразию", Фонд Росконгресс, Петербургский международный экономический форум.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/