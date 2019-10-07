Песков объяснил повышение зарплат Путина и Медведева

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Повышение с октября зарплат президента, премьера, главы СК и генпрокурора плановое, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, плановая индексация", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

В соответствии с указом президента, с 1 октября 2019 года на 4,3% увеличено довольствие, которое выплачивается президенту и председателю правительства. Другими указами Владимир Путин повысил в таком же размере зарплаты главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина и генпрокурора Юрия Чайки. Согласно документам, правительству поручено обеспечить финансирование данных расходов.