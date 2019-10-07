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РИА Новости

Песков объяснил повышение зарплат Путина и Медведева

17:46 07.10.2019 (обновлено: 06:57 08.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Повышение с октября зарплат президента, премьера, главы СК и генпрокурора плановое, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да, плановая индексация", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
В соответствии с указом президента, с 1 октября 2019 года на 4,3% увеличено довольствие, которое выплачивается президенту и председателю правительства. Другими указами Владимир Путин повысил в таком же размере зарплаты главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина и генпрокурора Юрия Чайки. Согласно документам, правительству поручено обеспечить финансирование данных расходов.
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Дмитрий МедведевАлександр БастрыкинДмитрий ПесковВладимир ПутинЮрий ЧайкаРоссияОбщество
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