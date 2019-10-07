Оппозиция в Абхазии попросила суд отложить инаугурацию президента

Вид на здание парламента республики Абхазия в Сухуме. Архивное фото

Вид на здание парламента республики Абхазия в Сухуме

СУХУМ, 7 окт - РИА Новости. Оппозиция Абхазии просит Верховный суд приостановить вступление в должность президента, назначенное на 9 октября, сообщается на сайте суда.

"Одновременно с кассационной жалобой автор подал ходатайство, в котором просит суд второй инстанции применить меры предварительной защиты в виде приостановления вступления в должность избранного президента Республики Абхазия Рауля Хаджимбы, назначенного на 9 октября 2019 года", - говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости адвокат Гарегин Митин, у суда есть сутки на рассмотрение этого ходатайства.

В понедельник проигравший президентские выборы Алхас Квициния обжаловал решение Верховного суда, отказавшегося отменить итоги второго тура выборов главы государства.