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РИА Новости

Оппозиция в Абхазии попросила суд отложить инаугурацию президента

17:45 07.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Попов / Перейти в фотобанкВид на здание парламента республики Абхазия в Сухуме
Вид на здание парламента республики Абхазия в Сухуме
© РИА Новости / Владимир Попов
Перейти в фотобанк
Вид на здание парламента республики Абхазия в Сухуме. Архивное фото
СУХУМ, 7 окт - РИА Новости. Оппозиция Абхазии просит Верховный суд приостановить вступление в должность президента, назначенное на 9 октября, сообщается на сайте суда.
"Одновременно с кассационной жалобой автор подал ходатайство, в котором просит суд второй инстанции применить меры предварительной защиты в виде приостановления вступления в должность избранного президента Республики Абхазия Рауля Хаджимбы, назначенного на 9 октября 2019 года", - говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости адвокат Гарегин Митин, у суда есть сутки на рассмотрение этого ходатайства.
В понедельник проигравший президентские выборы Алхас Квициния обжаловал решение Верховного суда, отказавшегося отменить итоги второго тура выборов главы государства.
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Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. Победил действующий президент Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако оппозиция требует назначить повторные выборы и настаивает, что во втором туре ни один кандидат не получил достаточного количества голосов, чтобы быть избранным президентом.
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