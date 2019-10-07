Путин увеличил зарплату себе и Медведеву

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 октября 2019 года на 4,3% денежного вознаграждения, которое выплачивается президенту и премьер-министру.

Этим же указом глава государства повысил на 4,3% зарплаты министра обороны, министра внутренних дел, министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, директора ФСБ, главы Нацгвардии, директора Службы внешней разведки, директора ФСО, директора Государственной фельдъегерской службы, секретаря Совбеза, первого зампреда правительства, председателя ЦИК, его заместителя и секретаря, а также уполномоченного по правам человека.