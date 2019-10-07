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РИА Новости

Путин увеличил зарплату себе и Медведеву

17:44 07.10.2019 (обновлено: 00:59 08.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 октября 2019 года на 4,3% денежного вознаграждения, которое выплачивается президенту и премьер-министру.
Документ называется "О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации". Зарплаты индексируются для обеспечения социальных гарантий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 17:46РИА Новости
Песков объяснил повышение зарплат Путина и Медведева
Этим же указом глава государства повысил на 4,3% зарплаты министра обороны, министра внутренних дел, министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, директора ФСБ, главы Нацгвардии, директора Службы внешней разведки, директора ФСО, директора Государственной фельдъегерской службы, секретаря Совбеза, первого зампреда правительства, председателя ЦИК, его заместителя и секретаря, а также уполномоченного по правам человека.
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Заслужил, поддерживаю. А вот некоторые граждане выводят деньги из страны путём покупки импорта и забугорного отдыха во всякие турции, тайланды египты, а потом ноют что цены растут. А вы как хотели? Оплатили жизнь иностранцам, и хотите богаче жить? Так не бывает.
7 октября, 18:23
Сергей Волков
1579745374
Поздравил себя с днем рождения... как смог...
7 октября, 18:23
zzhelatin77
615022211
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