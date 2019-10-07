ВТБ продолжит финансирование проектов ОТЭКО в порту Тамань

"Банк ВТБ является долгосрочным партнёром проекта развития портово-индустриального парка группы компаний ОТЭКО. В 2018 году ВТБ открыл кредитную линию ОТЭКО для строительства угольного терминала стоимостью около 2 миллиардов долларов. Банк является единственным банком-кредитором данного проекта. ВТБ рассчитывает и в дальнейшем принимать участие в развитии порта Тамань, предоставляя финансирование для развития проекта", - отметили в пресс-службе, не уточнив параметры возможной финансовой поддержки.

Как следует из материалов ОТЭКО к визиту президента РФ, в ближайшие планы компании входит начало строительства терминального комплекса по перевалке зерна проектной мощностью 14,5 миллиона тонн в год с возможностью дальнейшего увеличения мощностей до 30 миллионов тонн в год без остановки эксплуатации. Кроме того, ОТЭКО планирует "при наличии потребностей рынка и достаточной пропускной способности сети ОАО "РЖД" создать Таманский универсальный терминал проектной мощностью 30 миллионов тонн, где, в том числе, будут переваливать контейнеры.