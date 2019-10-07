Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T17:39Z
https://ria.ru/20191007/1559519136.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151321/20/1513212037_0:125:2400:1475_1036x0_80_0_0_70433f9972007de551fdca5e6c26c6f6.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Франция обеспокоена готовящейся на северо-востоке Сирии турецкой операцией

17:39 07.10.2019
384
© AP Photo / Lefteris PitarakisПодготовка турецких военных к боевым действиям недалеко от границы с Сирией
Подготовка турецких военных к боевым действиям недалеко от границы с Сирией
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Подготовка турецких военных к боевым действиям недалеко от границы с Сирией. Архивное фото
ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости. Париж обеспокоен информацией о готовящейся турецкими войсками операции на северо-востоке Сирии, сообщили в понедельник во французском внешнеполитическом ведомстве.
"Мы глубоко обеспокоены информацией, касающейся возможной односторонней военной операции Турции на северо-востоке Сирии. Мы призываем Турцию избежать инициативы, которая противоречит интересам международной коалиции против ИГ* (террористическая группировка "Исламское государство")* частью которой она является", - заявил представитель МИД Франции в ходе брифинга.
Он добавил, что "любая односторонняя акция может привести к значительным гуманитарным последствиям и не позволит сложиться обстоятельствам, необходимым для безопасного и добровольного возвращения беженцев в их регионы проживания".
"Она подорвет стабильность в этом регионе и усилия, которые мы прикладываем непосредственно на местах посредством военных и гуманитарных действий, а также действий по стабилизации ситуации наравне с "Сирийскими демократическими силами" (SDF) для борьбы с терроризмом и для содействия к возвращению нормальной жизни с соблюдением прав местного населения", - подчеркивают в министерстве.
Отмечается, что "ИГ* представляет значительную опасность для национальной безопасности" Франции.
Турецкие и американские военные бронеавтомобили на сирийско-турецкой границе
Вчера, 17:01Радио Sputnik
Трамп о войсках США в Сирии: Пора выйти из бесконечных войн
"Боевики, находящиеся в заключении, в том числе, граждане иностранных государств, должны предстать перед судом там, где они совершали свои преступления. Этот суд и их безопасное содержание под стражей являются безусловными требованиями безопасности для того, чтобы они не смогли присоединиться к террористическим группам. Стоит избегать любой инициативы, которая может поставить под угрозу эти цели", - добавил дипломат.
В МИД Франции отмечают, что Париж "находится в плотном контакте со своими европейскими партнерами, а также с участниками международной коалиции против ИГ*".
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев. Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии.
* Террористическая организация, запрещена в России
270011
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииТурцияСирияВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп считает, что демократы сговорились с прокурорами в деле о его налогах
РИА
Новости
Александр Вучич
Сербия и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
Турецкая артиллерия стреляет по позициям курдских формирований в районе Африна, Сирия=
Курды призвали Россию и Сирию защитить регион от турецкого вторжения
База международной коалиции под руководством США в сирийской провинции Эль-Хасака
США пора выйти из "бесконечных войн", заявил Трамп
Лента
новостей
Танки турецкой армии
В Сирии рассказали, чем опасна для культуры страны военная операция Турции
Американские военнослужащие в Сирии
Трамп считает, что Россия и КНР не рады его решению о выводе войск из Сирии
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп заявил, что США могут вернуться в Сирию и "нанести решающий удар"
Сенатор США Линдси Грэм
Сенатор пригрозил опротестовать решение Трампа об отводе войск в Сирии
Федерика Могерини
Могерини осудила военные действия на северо-востоке Сирии
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп пригрозил разрушить экономику Турции
Самолет F-16 ВВС Турции
Турция нанесла авиаудар по базе курдов на севере Сирии, сообщили СМИ
Премьер-министр Финляндии Антти Ринне на саммите ЕС в Брюсселе. 20 июня 2019
Финский премьер призвал ЕС придерживаться единой позиции по Brexit
Отряд женской самообороны на военном параде, посвященном полному уничтожению последнего оплота ИГ (запрещенная на территории РФ международная террористическая организация) в восточной Сирии
В Турции заявили, что не допустят возвращения ИГ* в Сирию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12В России появится новая возрастная маркировка
08:11Ночь на вторник в Москве стала самой холодной с начала осени
08:07В Москве во вторник ожидается мокрый снег
07:52Женщины смогут бесплатно пройти маммографию в московских больницах
07:51В Шотландии мужчина заснул в такси и оказался на другом конце страны
07:25Судно под флагом Гонконга село на мель в Приморье
07:16В Магадане объявлено штормовое предупреждение
07:14Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки
07:08В Приамурье установили мемориальную доску убитому пауэрлифтеру Драчеву
07:03Составлен рейтинг лучших оздоровительных курортов России для отдыха осенью
06:57СМИ: более 70 тысяч человек пострадали от жары в летний период в Японии
06:56В Якутии пенсионер перевел телефонным мошенникам миллион рублей
06:47Водитель катера, врезавшегося в баржу на Телецком озере, был пьян
06:17Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу в отношении Донбасса
06:15Япония заявила протест КНДР из-за столкновения судна с патрульным кораблем
06:15Эксперты рассказали, где российские туристы собираются встретить Новый год
06:10Пилоты авиалайнера сняли на видео запуск американской баллистической ракеты
05:15Сирийские саперы в Идлибе уничтожили пещеру, служившую убежищем боевикам
05:14Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении
04:50Первой группе туристов из Японии покажут на Курилах храмы и белые скалы
Лента новостейМолния