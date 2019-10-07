Франция обеспокоена готовящейся на северо-востоке Сирии турецкой операцией

Подготовка турецких военных к боевым действиям недалеко от границы с Сирией. Архивное фото

Подготовка турецких военных к боевым действиям недалеко от границы с Сирией

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Подготовка турецких военных к боевым действиям недалеко от границы с Сирией

ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости. Париж обеспокоен информацией о готовящейся турецкими войсками операции на северо-востоке Сирии, сообщили в понедельник во французском внешнеполитическом ведомстве.

"Мы глубоко обеспокоены информацией, касающейся возможной односторонней военной операции Турции на северо-востоке Сирии. Мы призываем Турцию избежать инициативы, которая противоречит интересам международной коалиции против ИГ* (террористическая группировка "Исламское государство")* частью которой она является", - заявил представитель МИД Франции в ходе брифинга.

Он добавил, что "любая односторонняя акция может привести к значительным гуманитарным последствиям и не позволит сложиться обстоятельствам, необходимым для безопасного и добровольного возвращения беженцев в их регионы проживания".

"Она подорвет стабильность в этом регионе и усилия, которые мы прикладываем непосредственно на местах посредством военных и гуманитарных действий, а также действий по стабилизации ситуации наравне с "Сирийскими демократическими силами" (SDF) для борьбы с терроризмом и для содействия к возвращению нормальной жизни с соблюдением прав местного населения", - подчеркивают в министерстве.

Отмечается, что "ИГ* представляет значительную опасность для национальной безопасности" Франции.

"Боевики, находящиеся в заключении, в том числе, граждане иностранных государств, должны предстать перед судом там, где они совершали свои преступления. Этот суд и их безопасное содержание под стражей являются безусловными требованиями безопасности для того, чтобы они не смогли присоединиться к террористическим группам. Стоит избегать любой инициативы, которая может поставить под угрозу эти цели", - добавил дипломат.

В МИД Франции отмечают, что Париж "находится в плотном контакте со своими европейскими партнерами, а также с участниками международной коалиции против ИГ*".

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев. Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии.