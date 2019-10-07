Минздрав пока не принял решения о создании медицинской госкорпорации

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Предложение о создании госкорпорации в сфере здравоохранения нужно обсудить с профессиональным сообществом и общественностью, никакого окончательного решения пока не принято, заявила первый заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурсов управленцев "Лидеры России" подискутировал с одним из участников о том, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.

"Решения такого нет, это предложения "Лидеров России", поэтому все будем обсуждать и продумывать. Нужно все обсудить с профессиональным сообществом и с общественностью", - сказала Яковлева журналистам.

В свою очередь глава Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что к обсуждению этого вопроса надо подойти спокойно и серьезно, выслушать доводы за и против.