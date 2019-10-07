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РИА Новости

Минздрав пока не принял решения о создании медицинской госкорпорации

17:34 07.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПервый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева
Первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Предложение о создании госкорпорации в сфере здравоохранения нужно обсудить с профессиональным сообществом и общественностью, никакого окончательного решения пока не принято, заявила первый заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурсов управленцев "Лидеры России" подискутировал с одним из участников о том, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.
"Решения такого нет, это предложения "Лидеров России", поэтому все будем обсуждать и продумывать. Нужно все обсудить с профессиональным сообществом и с общественностью", - сказала Яковлева журналистам.
В свою очередь глава Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что к обсуждению этого вопроса надо подойти спокойно и серьезно, выслушать доводы за и против.
"Мы знаем, что не все госкорпорации в России работают хорошо. Мы считаем, что ответственность с государства за здравоохранение снимать не нужно", - уточнил Рошаль.
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Министерство здравоохранения РФЛеонид РошальРоссияТатьяна Яковлева
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