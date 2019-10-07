В ЛНР и ДНР обвинили Киев в создании препятствий для отвода сил

ЛУГАНСК, 7 окт — РИА Новости. Киев намеренно препятствует разведению сил в Донбассе, это можно трактовать как попытку сорвать выполнение Минских соглашений, заявили уполномоченные представители ДНР и ЛНР в контактной группе.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что начало отвода сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское откладывается, так как ополченцы 5 октября якобы нарушили режим прекращения огня. Министр пояснил, что для начала выполнения всеми сторонами согласованных действий должно пройти семь дней без нарушений перемирия. В свою очередь, в ЛНР объявили, что украинские силовики обстреливают территорию республики, а Народная милиция не отвечает на это, чтобы не сорвать разведение сил и средств.

"Украина снова изобретает фиктивные препятствия для выполнения своих обязательств и пытается затянуть их выполнение "по-порошенковски". Однако при этом упускает из внимания тот факт, что на этот случай не предусмотрено никаких обязательных периодов тишины перед разведением", — считает представитель ЛНР в контактной группе Владислав Дейнего.

Он уточнил, что стороны должны 7 октября без каких-либо условий начать выполнение согласованного графика.

Отвод войск — одно из условий для проведения саммита "нормандской четверки", в котором, по мнению Дейнего, заинтересован президент Украины Владимир Зеленский.

В свою очередь, представитель ДНР в контактной группе, глава МИД самопровозглашенной республики Наталья Никонорова отметила, что заявление Пристайко говорит либо о незнании в Киеве тех условий, "на которых стороны договорились осуществлять устранение нарушений по разведению", либо речь идет о намеренном срыве Минских соглашений.

"Киев, вместо того чтобы следовать плану-графику, решил заполнить медиапространство совершенно деструктивными заявлениями о якобы обстреле пилотных участков и необходимости соблюдения семи дней тишины. При этом украинские дипломаты то ли специально, то ли по недосмотру упустили из виду тот факт, что режим семидневной тишины не является необходимым для устранения нарушений и восстановления разведения на указанных участках", — подчеркнула Никонорова.

Разведение у Петровского и Золотого

Предполагалось, что украинские силовики и ополченцы самопровозглашенных республик Донбасса должны в течение 30 дней отвести силы от линии соприкосновения в районе Золотого и Петровского на расстояние не менее километра, разобрать фортификационные сооружения и разминировать территорию.

Это должно было происходить синхронно и зеркально под наблюдением ОБСЕ.

В ДНР и ЛНР сообщили, что представители республик передали в миссию информацию о местонахождении сил и средств и о том, куда их отведут.