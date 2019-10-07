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РИА Новости
Культура

Звезда "Игры престолов" будет делать шоу "Настоящий викинг"

23:11 07.10.2019
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© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКристофер Хивью и его жена Гри Молвер
Кристофер Хивью и его жена Гри Молвер
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. После завершения сериала "Игра престолов" норвежский актер Кристофер Хивью станет ведущим шоу о выживании "Настоящий викинг", сообщает Deadline.
Над новым проектом будут работать три продюсерские компании: Tindefilm во главе с Хивью, сыгравшим в популярной телесаге одичалого Тормунда, и два британских центра (Zig Zag Productions и Wildflame).
Жена актера Грай Молвер станет соведущей шоу: "Для нас большая честь выводить "Настоящего викинга" на международный рынок. По нашим жилам течет норвежская кровь, и мы будем очень рады поделиться наследием наших величественных предков со всем миром".
В течение пяти недель участники проекта будут строить жилище, охотиться, добывать рыбу из-под замерзшего льда, самостоятельно ориентироваться в горах, совершать экспедиции, выполнять одиночные и коллективные задания и тренироваться перед битвами. И все это — в суровых условиях норвежских фьордов.
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