Звезда "Игры престолов" будет делать шоу "Настоящий викинг"

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. После завершения сериала "Игра престолов" норвежский актер Кристофер Хивью станет ведущим шоу о выживании "Настоящий викинг", . После завершения сериала "Игра престолов" норвежский актер Кристофер Хивью станет ведущим шоу о выживании "Настоящий викинг", сообщает Deadline.

Над новым проектом будут работать три продюсерские компании: Tindefilm во главе с Хивью, сыгравшим в популярной телесаге одичалого Тормунда, и два британских центра (Zig Zag Productions и Wildflame).

Жена актера Грай Молвер станет соведущей шоу: "Для нас большая честь выводить "Настоящего викинга" на международный рынок. По нашим жилам течет норвежская кровь, и мы будем очень рады поделиться наследием наших величественных предков со всем миром".