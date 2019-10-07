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РИА Новости

На Ставрополье четыре человека пострадали при нападениях волка

17:28 07.10.2019
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© Fotolia / natureguyСерый волк
Серый волк
© Fotolia / natureguy
ПЯТИГОРСК, 7 окт - РИА Новости. Четыре человека госпитализированы на Ставрополье после нападений волка, сообщил РИА Новости начальник управления ветеринарии края Александр Трегубов.
"Четыре случая на территории Нефтекумского района, трое мужчин и одна женщина пострадали в результате нападения волка, они госпитализированы, их жизни ничто не угрожает", - сказал Трегубов.
По его словам, специалисты минприроды провели облавы.
"Одна особь была добыта, но утверждать, тот волк или нет, нельзя, взят материал на исследование на бешенство", - заявил Трегубов.
Он отметил, что после исследования будут предприняты соответствующие меры.
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