На Ставрополье четыре человека пострадали при нападениях волка

ПЯТИГОРСК, 7 окт - РИА Новости. Четыре человека госпитализированы на Ставрополье после нападений волка, сообщил РИА Новости начальник управления ветеринарии края Александр Трегубов.

"Четыре случая на территории Нефтекумского района, трое мужчин и одна женщина пострадали в результате нападения волка, они госпитализированы, их жизни ничто не угрожает", - сказал Трегубов.

По его словам, специалисты минприроды провели облавы.

"Одна особь была добыта, но утверждать, тот волк или нет, нельзя, взят материал на исследование на бешенство", - заявил Трегубов.