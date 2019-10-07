У здания Мосгорсуда задержали фигурантов дела о массовых беспорядках

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Фигурантов дела о беспорядках в Москве Алексея Миняйло и Владислава Барабанова задержали возле здания Мосгорсуда, где проходило заседание по апелляции Данилы Беглеца, и увезли в отдел полиции, передает корреспондент РИА Новости.

Миняйло и Барабанов приняли участие в одиночных пикетах с плакатами. Задержали их вскоре после того, как Мосгорсуд признал законность приговора Беглецу. Как сообщил корреспонденту один из дежуривших у здания суда полицейских, молодых людей увезли в ОВД "Преображенское".

В понедельник Мосгорсуд признал законным приговор Даниле Беглецу, осужденному на два года за применение неопасного насилия к полицейскому на несанкционированной акции 27 июля.

В конце сентября следствие прекратило уголовное преследование Миняйло, которого обвиняло по делу о массовых беспорядках 27 июля. В отношении Барабанова обвинение было снято в начале сентября.