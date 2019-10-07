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РИА Новости

У здания Мосгорсуда задержали фигурантов дела о массовых беспорядках

17:27 07.10.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Фигурантов дела о беспорядках в Москве Алексея Миняйло и Владислава Барабанова задержали возле здания Мосгорсуда, где проходило заседание по апелляции Данилы Беглеца, и увезли в отдел полиции, передает корреспондент РИА Новости.
Миняйло и Барабанов приняли участие в одиночных пикетах с плакатами. Задержали их вскоре после того, как Мосгорсуд признал законность приговора Беглецу. Как сообщил корреспонденту один из дежуривших у здания суда полицейских, молодых людей увезли в ОВД "Преображенское".
В понедельник Мосгорсуд признал законным приговор Даниле Беглецу, осужденному на два года за применение неопасного насилия к полицейскому на несанкционированной акции 27 июля.
В конце сентября следствие прекратило уголовное преследование Миняйло, которого обвиняло по делу о массовых беспорядках 27 июля. В отношении Барабанова обвинение было снято в начале сентября.
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019
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Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Впоследствии Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, по которым уже вынесены первые приговоры.
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Алексей МиняйлоМосковский городской судМосковская городская думаМоскваПроисшествия
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