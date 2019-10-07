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РИА Новости

Первый космонавт из ОАЭ вернулся с МКС в хорошей форме

17:22 07.10.2019
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© Фото : MBRSCПервый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури после послеполетного обследования в Центре подготовки имени Юрия Гагарина в Звездном городке спустя четыре дня после возвращения с МКС
Первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури после послеполетного обследования в Центре подготовки имени Юрия Гагарина в Звездном городке спустя четыре дня после возвращения с МКС
© Фото : MBRSC
ДОХА, 7 окт - РИА Новости. Обследование первого космонавта ОАЭ Хазза аль-Мансури, который 3 октября вернулся на Землю после недельного пребывания на МКС, показало его прекрасное физическое состояние, сообщили РИА Новости в космическом центре имени Мухаммеда бен Рашида.
"Хазза продемонстрировал прекрасное состояние здоровья и готов завершить его научные эксперименты, как планировалось", - заявил глава центра Хамад Обейд аль-Мансури после встречи с космонавтом.
В настоящее время все руководство дубайского центра и космонавт находятся в Центре подготовки имени Юрия Гагарина в Звездном городке.
Находясь на МКС, аль-Мансури провел 16 научных экспериментов, включая наблюдение за его физическим состоянием в невесомости, которое он должен сравнить с показателями различных систем его организма после полета, чтобы определить, как пребывание в космосе отражается на работе организма представителя арабского мира.
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Хаззаа аль-МансуриМеждународная космическая станцияОАЭВ мире
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