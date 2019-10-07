Калининградские ученые создали нейросеть для подбора кандидатов на работу

КАЛИНИНГРАД, 7 окт - РИА Новости. Магистранты института экономики и менеджмента Балтийского Федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта в Калининграде Илья Глазунов и Алина Гундаева создали нейросеть "Роскандидат", которая помогает анализировать претендентов на трудоустройство, сообщила пресс-служба вуза.

"По результатам представления проекта "Роскандидат", наши студенты выиграли грант 500 тысяч рублей от Фонда содействия инновациям на реализацию проекта. Программный комплекс "Роскандидат" представляет собой сервис для анализа кандидатов при найме на работу. Благодаря ему работодатель сможет проводить детальный анализ кандидатов на трудоустройство на основе данных ведомств и сопоставлять с его резюме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кандидата проверяют на аффилированность, осуществляется анализ информации (парсинг) всех его социальных сетей, даже если он их не предоставил, система сама их находит. Проверяются также судимости и задолженности, а также выявляются скрытые закономерности в трудовой истории кандидата. Разработчики уверены, что в перспективе "Роскандидат" сможет прогнозировать, как будет вести себя человек на работе и что от него ожидать.

В планах у магистрантов БФУ имени Канта - зарегистрировать патент на программный комплекс, поработать над более углубленным обучением нейросети, расширить команду и сам проект, а также постараться привлечь в него более крупные инвестиции.