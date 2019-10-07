Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T17:22Z
https://ria.ru/20191007/1559518299.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152297/71/1522977132_101:0:7347:4076_1036x0_80_0_0_09749616e09bcc49b23dad23846e2300.jpg
РИА Новости
Калининградская область

Калининградские ученые создали нейросеть для подбора кандидатов на работу

17:22 07.10.2019
655
© Depositphotos / sdecoretНейросеть
Нейросеть
© Depositphotos / sdecoret
КАЛИНИНГРАД, 7 окт - РИА Новости. Магистранты института экономики и менеджмента Балтийского Федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта в Калининграде Илья Глазунов и Алина Гундаева создали нейросеть "Роскандидат", которая помогает анализировать претендентов на трудоустройство, сообщила пресс-служба вуза.
"По результатам представления проекта "Роскандидат", наши студенты выиграли грант 500 тысяч рублей от Фонда содействия инновациям на реализацию проекта. Программный комплекс "Роскандидат" представляет собой сервис для анализа кандидатов при найме на работу. Благодаря ему работодатель сможет проводить детальный анализ кандидатов на трудоустройство на основе данных ведомств и сопоставлять с его резюме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кандидата проверяют на аффилированность, осуществляется анализ информации (парсинг) всех его социальных сетей, даже если он их не предоставил, система сама их находит. Проверяются также судимости и задолженности, а также выявляются скрытые закономерности в трудовой истории кандидата. Разработчики уверены, что в перспективе "Роскандидат" сможет прогнозировать, как будет вести себя человек на работе и что от него ожидать.
В планах у магистрантов БФУ имени Канта - зарегистрировать патент на программный комплекс, поработать над более углубленным обучением нейросети, расширить команду и сам проект, а также постараться привлечь в него более крупные инвестиции.

Другие новости региона читайте здесь>>

Нейросеть-видеомейкер в работе
16 сентября, 09:00РИА Новости
Инженеры СПбПУ научили нейросеть снимать и монтировать видео
830109
Обсудить 0
Калининградская областьКалининградТехнологииОбщество
Рекомендуем
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Кадыров поздравил Путина и поблагодарил за преобразования в Чечне
РИА
Новости
Спортивный зал
СК проверит данные о новгородском школьнике, сломавшем руки на физкультуре
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин
Школа для работников АПК откроется в Тамбовской области до конца года
Рамзан Кадыров
Лауреат конкурса "Учитель года" получил подарок от Кадырова
Вид на столицу Иордании Амман
СМИ: бастовавшие в Иордании учителя добились повышения зарплаты
База международной коалиции под руководством США в сирийской провинции Эль-Хасака
США пора выйти из "бесконечных войн", заявил Трамп
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Пушков предложил перестать посылать делегации в США
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Вероятный преемник Могерини выступил за сохранение санкций против России
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Преемник Могерини призвал ЕС увеличить ресурсы на борьбу с дезинформацией
Президент России Владимир Путин
Путин увеличил зарплату себе и Медведеву
Автомобиль Следственного комитета РФ
Подозреваемый рассказал, за что убил студентку в Домодедово
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Британский премьер призвал ЕС отреагировать на его предложения по Brexit
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12В России появится новая возрастная маркировка
08:11Ночь на вторник в Москве стала самой холодной с начала осени
08:07В Москве во вторник ожидается мокрый снег
07:52Женщины смогут бесплатно пройти маммографию в московских больницах
07:51В Шотландии мужчина заснул в такси и оказался на другом конце страны
07:25Судно под флагом Гонконга село на мель в Приморье
07:16В Магадане объявлено штормовое предупреждение
07:14Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки
07:08В Приамурье установили мемориальную доску убитому пауэрлифтеру Драчеву
07:03Составлен рейтинг лучших оздоровительных курортов России для отдыха осенью
06:57СМИ: более 70 тысяч человек пострадали от жары в летний период в Японии
06:56В Якутии пенсионер перевел телефонным мошенникам миллион рублей
06:47Водитель катера, врезавшегося в баржу на Телецком озере, был пьян
06:17Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу в отношении Донбасса
06:15Япония заявила протест КНДР из-за столкновения судна с патрульным кораблем
06:15Эксперты рассказали, где российские туристы собираются встретить Новый год
06:10Пилоты авиалайнера сняли на видео запуск американской баллистической ракеты
05:15Сирийские саперы в Идлибе уничтожили пещеру, служившую убежищем боевикам
05:14Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении
04:50Первой группе туристов из Японии покажут на Курилах храмы и белые скалы
Лента новостейМолния