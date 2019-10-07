Патриарх пояснил, почему стало возможным принять "Русский экзархат" в РПЦ

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник поздравил всех прихожан Русской православной церкви с принятием в ее состав Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции ("Русского экзархата") и отметил, что это "историческое решение" стало возможным благодаря большим изменениям в жизни стран Западной Европы.
Священный Синод Русской православной церкви в понедельник на заседании в Троице-Сергиевой лавре, рассмотрев обращение приходов архиепископии, принял их в состав Московского патриархата.
"Сегодня синод принял историческое решение – в состав Русской церкви вошла Архиепископия приходов русской традиции с центром в Париже, которая до недавнего времени находилась в юрисдикции Константинопольского патриархата. Она была одной из частей русской православной эмиграции, порожденной революцией и гражданской войной. Парижская церковная эмиграция прошла очень сложный путь – от конфронтации с Русской церковью, опять-таки порожденной политическими обстоятельствами, до принятия решения о вхождении в состав Московского патриархата", - сказал патриарх после заседания высшего органа управления РПЦ.
По его словам, это решение стало возможным "и потому, что многое изменилось в Западной Европе", и потому, "что очень многое изменилось в жизни нашей страны и нашей Церкви". "Хотел бы в первую очередь поздравить наших братьев и сестер в Западной Европе, да и всех нас, с воссоединением остававшейся до недавнего времени отделенной от Русской Церкви части с ее Матерью", - заключил предстоятель.