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РИА Новости

Суд позволил прокурорам затребовать налоговые декларации Трампа с 2011 года

17:14 07.10.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Федеральный суд в Нью-Йорке позволил прокурорам затребовать налоговые декларации президента Дональда Трампа и его компании за период в восемь лет, говорится в решении суда.
Как ожидается, адвокаты Трампа подадут апелляцию на это решение. Ранее прокуроры потребовали от налоговой фирмы Трампа Mazars USA налоговые декларации президента с 2011 года, но их требование было оспорено в суде. Суд в понедельник отклонил этот иск.
Прокуроры Манхэттена расследуют платежи со стороны Трампа и его компании бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну. Предполагается, что Трамп через Коэна платил отступные за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс, которая заявляла, что у нее был секс с Трампом. Президент США отрицает факт каких-либо отношений с Дэниелс или выплат ей. Коэн был осужден за финансовые нарушения и дачу ложных показаний конгрессу, он отбывает трехлетний срок в тюрьме.
Судья Виктор Марреро постановил в 75-страничном решении, что президентская должность не защищает Трампа от законных требований властей. Пользуясь правом суда толковать конституцию США, судья заявил, что президент не стоит выше законных требований властей. В одном месте решения он сравнивает Трампа с британскими монархами, от которых США получили независимость в XVIII веке.
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"Отцы-основатели (авторы конституции США — ред.) отвергают концепцию юридической неприкосновенности личности короля Англии и защитные рамки монарха, которые не позволяют юридического разбирательства в отношении короны. Тем самым они дезавуировали любые концепции, будто бы конституция предоставляет президенту подобный всеобъемлющий иммунитет", - говорится в решении суда.
Суд не согласился с заявлением адвокатов Трампа, что публикация его налоговых деклараций приведет к моральному ущербу для президента.
Политические противники Трампа и некоторые прокуроры добиваются обнародования налоговых деклараций Трампа, рассчитывая найти в них свидетельства возможного нарушения закона. Трамп отказывается публиковать декларации, заявляя, что они пока что проходят аудит в налоговой службе. Публикация документов может пролить свет на размеры состояния Трампа, его долговые обязательства и сделки в тот период, когда он был бизнесменом и занимался недвижимостью.
В конституции США не сказано, могут ли главе государства быть предъявлены уголовные обвинения. Федеральным прокурорам запрещено выдвигать иски к действующему президенту, но этот запрет строится не на судебном прецеденте, а на нормах министерства юстиции. Нынешнее решение суда может подстегнуть спор на эту тему, последнее слово будет принадлежать высшей судебной инстанции — Верховному суду.
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