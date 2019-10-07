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РИА Новости

Володин заявил, что Госдума не допустит повторения инцидента с Юмашевой

17:08 07.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему "Вопросы развития цифровой экономики". 8 июля 2019
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил, что Госдума может предпринять "определенные шаги" из-за инцидента в США с депутатом Ингой Юмашевой.
Здание ФБР в Вашингтоне, США
6 октября, 22:25РИА Новости
В ФБР отказались комментировать ситуацию с задержанием Юмашевой
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Юмашеву по прибытии в Штаты провели в отдельную комнату и забрали документы, а человек, представившийся сотрудником ФБР, в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего.
"К чему эти допросы? Почему в этой ситуации присутствовало ФБР? На это и многое другое, в том числе с ее участием, мы хотели бы получить ответы, после чего, не исключаю, мы рассмотрим этот вопрос на Совете Государственной думы. И если потребуется, будем делать определенные шаги, чтобы не допустить подобного в будущем", - сказал Володин журналистам.
По его словам, "после таких провокаций абсолютно ни у кого нет желания ехать в командировку (в США), даже если ты, как Юмашева, посвятил себя дружбе, сотрудничеству, выстраиванию хороших отношений между двумя странами".
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Инга ЮмашеваГосдума РФВячеслав ВолодинРоссияСШАВ мире
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