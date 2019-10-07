Володин заявил, что Госдума не допустит повторения инцидента с Юмашевой

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил, что Госдума может предпринять "определенные шаги" из-за инцидента в США с депутатом Ингой Юмашевой.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Юмашеву по прибытии в Штаты провели в отдельную комнату и забрали документы, а человек, представившийся сотрудником ФБР, в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего.

"К чему эти допросы? Почему в этой ситуации присутствовало ФБР? На это и многое другое, в том числе с ее участием, мы хотели бы получить ответы, после чего, не исключаю, мы рассмотрим этот вопрос на Совете Государственной думы. И если потребуется, будем делать определенные шаги, чтобы не допустить подобного в будущем", - сказал Володин журналистам.