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РИА Новости

Зеленский попросил Макрона продолжать поиски моряков с судна Bourbon Rhode

17:08 07.10.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский просит президента Франции Эммануэля Макрона не прекращать поиски украинских моряков с судна Bourbon Rhode, затонувшего в Атлантическом океане, сообщила пресс-служба украинского главы государства в понедельник.
По информации пресс-службы, Зеленский направил письмо Макрону, в котором выразил благодарность за усилия спасательных служб Франции для спасения моряков и поиску тел погибших.
"Но остается неизвестной судьба шести украинцев. Обращаюсь к вам, господин президент, также и от имени семей граждан Украины, ставших жертвами этой трагедии, с просьбой продолжить спасательно-поисковую операцию и в случае необходимости принять дополнительные меры", - цитирует пресс-служба обращение Зеленского.
Ранее сообщалось, что судно Bourbon Rhode затонуло 26 сентября во время шторма. Среди членов экипажа около десяти граждан Украины. Позже стало известно, что трое членов экипажа спасены, двое из них украинцы.
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Эммануэль МакронВладимир ЗеленскийФранцияУкраинаВ мире
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