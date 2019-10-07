Преемник Могерини допустил диалог с Россией, несмотря на санкции

БРЮССЕЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Кандидат в преемники Федерики Могерини на пост главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что, несмотря на санкции против РФ, с Москвой нужно искать точки для диалога.

Глава МИД Испании Боррель проходит в понедельник слушания в профильном комитете ЕП по иностранным делам как кандидат на пост главы дипломатии ЕС, который по рангу является также зампредом ЕК.

"Европа должна быть единой для поддержания санкций, пока не изменится поведение РФ, надеюсь, что в Совете ЕС будет единство для сохранения санкций. Но это не значит, что не нужно помнить о пяти принципах отношений ЕС с РФ, последний из которых говорит, что нужно взаимодействовать с РФ по тем моментам, которые позволят установить диалог", - заявил он.