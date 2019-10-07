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РИА Новости

Преемник Могерини допустил диалог с Россией, несмотря на санкции

17:02 07.10.2019 (обновлено: 18:22 07.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Кандидат в преемники Федерики Могерини на пост главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что, несмотря на санкции против РФ, с Москвой нужно искать точки для диалога.
Глава МИД Испании Боррель проходит в понедельник слушания в профильном комитете ЕП по иностранным делам как кандидат на пост главы дипломатии ЕС, который по рангу является также зампредом ЕК.
"Европа должна быть единой для поддержания санкций, пока не изменится поведение РФ, надеюсь, что в Совете ЕС будет единство для сохранения санкций. Но это не значит, что не нужно помнить о пяти принципах отношений ЕС с РФ, последний из которых говорит, что нужно взаимодействовать с РФ по тем моментам, которые позволят установить диалог", - заявил он.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Вчера, 16:41РИА Новости
Вероятный преемник Могерини выступил за сохранение санкций против России
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Жозеп БоррельФедерика МогериниЕврокомиссияЕвросоюзРоссияВ мире
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