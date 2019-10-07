Адвокат надеется, что ответчики явятся в суд по иску Дерипаски к трем СМИ

Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда "Вольное дело" Олег Дерипаска на сессии "Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России?" в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке

КРАСНОДАР, 7 окт - РИА Новости. Издатели англоязычных СМИ, к которым предъявил иск российский бизнесмен Олег Дерипаска из-за их публикаций, извещены о предстоящем судебном заседании на Кубани, сторона истца надеется, что ответчики появятся в процессе, рассказал РИА Новости адвокат предпринимателя Алексей Мельников.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск Дерипаски к трем зарубежным издателям СМИ - Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited (оба – Великобритания) и The Nation Company LLC (США). По данным картотеки арбитражных дел, заседание назначено на 11 октября. Представитель бизнесмена объяснял РИА Новости, что иск связан с публикациями изданий The Nation, The Telegraph и The Times, которые стали основанием для персональных санкций США.

В понедельник Мельников уточнил предмет иска. "Признать несоответствующими действительности распространенные тремя ответчиками данные о неких нарушениях Олега Владимировича Дерипаски в области деловой жизни… Якобы он вел себя неправильно, нарушал бизнес-этику, может, даже и закон. Это все не так, это не соответствует действительности. Мы просим суд в открытом судебном процессе всё проверить и прийти к собственному выводу", - пояснил он агентству суть исковых требований.

Адвокат отметил, что по поручению суда сторона истца известила о судебном заседании ответчиков и надеется на их явку в суд.

"Мы надеемся на участие ответчиков в процессе. Надеемся, что появится ясность, есть ли у них такие доказательства. Предполагаем, что их не может быть", - сообщил Мельников РИА Новости.

Комментариями компаний-ответчиков РИА Новости пока не располагает.