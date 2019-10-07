Адвокат надеется, что ответчики явятся в суд по иску Дерипаски к трем СМИ

КРАСНОДАР, 7 окт - РИА Новости. Издатели англоязычных СМИ, к которым предъявил иск российский бизнесмен Олег Дерипаска из-за их публикаций, извещены о предстоящем судебном заседании на Кубани, сторона истца надеется, что ответчики появятся в процессе, рассказал РИА Новости адвокат предпринимателя Алексей Мельников.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск Дерипаски к трем зарубежным издателям СМИ - Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited (оба – Великобритания) и The Nation Company LLC (США). По данным картотеки арбитражных дел, заседание назначено на 11 октября. Представитель бизнесмена объяснял РИА Новости, что иск связан с публикациями изданий The Nation, The Telegraph и The Times, которые стали основанием для персональных санкций США.
В понедельник Мельников уточнил предмет иска. "Признать несоответствующими действительности распространенные тремя ответчиками данные о неких нарушениях Олега Владимировича Дерипаски в области деловой жизни… Якобы он вел себя неправильно, нарушал бизнес-этику, может, даже и закон. Это все не так, это не соответствует действительности. Мы просим суд в открытом судебном процессе всё проверить и прийти к собственному выводу", - пояснил он агентству суть исковых требований.
Адвокат отметил, что по поручению суда сторона истца известила о судебном заседании ответчиков и надеется на их явку в суд.
"Мы надеемся на участие ответчиков в процессе. Надеемся, что появится ясность, есть ли у них такие доказательства. Предполагаем, что их не может быть", - сообщил Мельников РИА Новости.
Комментариями компаний-ответчиков РИА Новости пока не располагает.
Ранее сообщалось, что изначально иск был распределен судье Олегу Куликову, который входит в судебный состав, специализирующийся на спорах вокруг земельного законодательства, однако затем, по данным картотеки, дело было передано Наталье Ивановой, которая, как отмечается на сайте инстанции, возглавляет второй судебный состав коллегии по рассмотрению экономических споров, возникающих из административных и иных публичных отношений.