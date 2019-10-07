Руденя: за 3 года в Верхневолжье отремонтируют более тысячи км дорог

ТВЕРЬ, 7 окт – РИА Новости. За три года – 2020, 2021 и 2022 - в Тверской области планируется привести в порядок более 60 участков дорог регионального значения, сообщает пресс-служба областного правительства.
План ремонтных работ на дорогах регионального значения в 2020–2022 годах обсуждался в понедельник на совещании в региональном кабинете министров.
Согласно плану, в 2020 году планируется отремонтировать 350 километров дорог регионального значения, в 2021 году – 388 километров и в 2022 году – 450 километров.
"В трехлетнюю программу должны войти объекты в рамках развития инвестиционной привлекательности нашего региона, ключевые туристические направления, а также те дороги, которые активно используются социальными службами, в том числе скорой медицинской помощью по доставке пациентов из муниципалитетов в базовые больницы и город Тверь", - сказал на совещании губернатор области Игорь Руденя.