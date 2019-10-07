Нобелевские открытия помогут создать лекарства от рака, считает эксперт

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Открытия нобелевских лауреатов в области медицины позволят понять механизм метаболизма кислорода в клетках и создать на основе этих знаний новые лекарства для лечения онкологических заболеваний, считает директор Института кластерной онкологии Сеченовского университета Марина Секачева.

Нобелевская премия по медицине за 2019 год присуждена Уильяму Келину, Греггу Семенце (оба - США) и Петеру Ратклиффу (Великобритания) за открытие того, как живые клетки реагируют на изменения уровня кислорода в организме, в том числе на кислородное голодание (гипоксию), объявил в понедельник в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте. Семенца, в частности, открыл в клетках молекулу HIF-1а, участвующую в регуляции клеточного ответа на колебания уровней кислорода.

"Сама премия выдана за изучение основ регуляции метаболизма кислорода в клетках. Кислород - основополагающий элемент для жизни любого организма. Выяснилось, что во всех клетках существует определенный белковый комплекс, который начинает вырабатываться тогда, когда снижается количество кислорода в клетке. Это регулируется определенным геном", - рассказала Секачева РИА Новости.

Она пояснила, что благодаря данному механизму появится возможность создать препараты для лечения различных заболеваний, в том числе онкологических. По ее словам, клетки опухоли очень зависимы от кислорода, намного сильнее здоровых, из-за этого опухоль способна создавать свои собственные кровеносные сосуды.

"Поэтому, если мы научимся управлять и создадим какие-то экспериментальные препараты, которые будут блокировать образование неправильных кровеносных сосудов, конечно, это будет еще одна точка приложения для противоопухолевого лечения", - уточнила Секачева.

Она добавила, что в настоящее время уже есть препараты для лечения анемии у больных с хронической почетной недостаточностью, сделанные на основе этого открытия. В ближайшее время лекарство выйдет на рынок, отметила эксперт.