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РИА Новости

Московские власти подали иск против дома моды Вячеслава Зайцева

16:58 07.10.2019
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© РИА Новости / Александр НатрускинМодельер Вячеслав Зайцев
Модельер Вячеслав Зайцев
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск столичного департамента городского имущества о взыскании более 58 миллионов рублей с ОАО "Московский дом моды Вячеслава Зайцева", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 4 октября, к производству он пока не принят, основания исковых требований не сообщаются.
Советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев прославился во всем мире благодаря своему самобытному стилю, в котором ярко прослеживалось влияние народных мотивов. Он работал над сценическими образами таких звезд, как Муслим Магомаев и Иосиф Кобзон, Тамара Синявская и Людмила Зыкина, Александр Стрельченко и Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Эдита Пьеха.
В 1979 году Зайцев ушел из Всесоюзного дома моделей в небольшое ателье, которое к 1982 году превратил в Московский дом моды. С 1988 года Вячеслав Зайцев является его директором. В доме моды, получившем имя Slava Zaitsev, создаются авторские коллекции haute couture и prêt-à-porter.
Зайцев стал первым советским и российским модельером, получившим право показа своих моделей в неделях высокой моды в Париже, а также медаль и диплом почетного гражданина Парижа.
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Дом Моды Вячеслава ЗайцеваВячеслав ЗайцевМоскваПроисшествия
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