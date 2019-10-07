Московские власти подали иск против дома моды Вячеслава Зайцева

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск столичного департамента городского имущества о взыскании более 58 миллионов рублей с ОАО "Московский дом моды Вячеслава Зайцева", следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 4 октября, к производству он пока не принят, основания исковых требований не сообщаются.

Советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев прославился во всем мире благодаря своему самобытному стилю, в котором ярко прослеживалось влияние народных мотивов. Он работал над сценическими образами таких звезд, как Муслим Магомаев и Иосиф Кобзон, Тамара Синявская и Людмила Зыкина, Александр Стрельченко и Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Эдита Пьеха.

В 1979 году Зайцев ушел из Всесоюзного дома моделей в небольшое ателье, которое к 1982 году превратил в Московский дом моды. С 1988 года Вячеслав Зайцев является его директором. В доме моды, получившем имя Slava Zaitsev, создаются авторские коллекции haute couture и prêt-à-porter.