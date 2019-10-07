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РИА Новости

Видео похищения рыдающей 16-летней невесты в Киргизии шокировало соцсети

16:58 07.10.2019 (обновлено: 17:11 07.10.2019)
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© Telegam-канал "Короче"Скриншот видео с рыдающей девочкой, которую, предположительно, хотят выдать замуж
Скриншот видео с рыдающей девочкой, которую, предположительно, хотят выдать замуж
© Telegam-канал "Короче"
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Пользователей соцсетей возмутило видео похищения 16-летней невесты в Киргизии. На ролик обратил внимание Sputnik Кыргызстан.
На кадрах видно, как девочка, которую, предположительно, хотят выдать замуж против ее воли, пытается вырваться из рук нескольких женщин. Несмотря на крики и плач, ее не отпускают. При этом на фоне происходящего играет музыка, а в комнате смеются люди.
В подписи к видео говорится, что инцидент произошел в Таласе в воскресенье, 6 октября.
Пользователей соцсетей шокировало поведение взрослых, которые не замечают нежелание девочки вступать в брак.
"Она еще ребенок", — написала chinara1996st.
"Возбудите уголовное дело!" — призвала __marmeladka_04_.
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"Смотришь на это и думаешь, что вряд ли они будут жить счастливо", — прокомментировал botyazzz.
Сейчас видео проверяют правоохранительные органы.
"Если бы это произошло в Таласе, здесь бы давно подняли шум. Утверждать, конечно, не можем", — заявили в пресс-службе УВД Таласской области.
Парламент Киргизии в 2011 году повысил возраст вступления в брак с 16 до 17 лет. По словам депутата Айнура Алтыбаева, причиной изменений в законодательстве стали участившиеся случаи раннего сожительства и беременности.
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