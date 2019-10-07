Видео похищения рыдающей 16-летней невесты в Киргизии шокировало соцсети

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Пользователей соцсетей возмутило видео похищения 16-летней невесты в Киргизии. На ролик Пользователей соцсетей возмутило видео похищения 16-летней невесты в Киргизии. На ролик обратил внимание Sputnik Кыргызстан.

На кадрах видно, как девочка, которую, предположительно, хотят выдать замуж против ее воли, пытается вырваться из рук нескольких женщин. Несмотря на крики и плач, ее не отпускают. При этом на фоне происходящего играет музыка, а в комнате смеются люди.

В подписи к видео говорится, что инцидент произошел в Таласе в воскресенье, 6 октября.

Пользователей соцсетей шокировало поведение взрослых, которые не замечают нежелание девочки вступать в брак.

"Возбудите уголовное дело!" — призвала __marmeladka_04_.

"Смотришь на это и думаешь, что вряд ли они будут жить счастливо", — прокомментировал botyazzz.

Сейчас видео проверяют правоохранительные органы.

"Если бы это произошло в Таласе, здесь бы давно подняли шум. Утверждать, конечно, не можем", — заявили в пресс-службе УВД Таласской области.

Парламент Киргизии в 2011 году повысил возраст вступления в брак с 16 до 17 лет. По словам депутата Айнура Алтыбаева, причиной изменений в законодательстве стали участившиеся случаи раннего сожительства и беременности.