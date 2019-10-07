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РИА Новости

Володин сообщил, что депутат Юмашева вернется в Россию во вторник

16:54 07.10.2019 (обновлено: 17:00 07.10.2019)
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© Фото : пресс-служба ГДДепутат Государственной Думы Инга Юмашева
Депутат Государственной Думы Инга Юмашева
© Фото : пресс-служба ГД
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Инга Юмашева, которую задержали и допросили в США, вернётся в Россию во вторник, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин журналистам.
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"Завтра коллега Юмашева прилетит на Родину. Мы с ней встретимся, обсудим происшедшее", - сказал Володин.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашеву по прибытии в Штаты провели в отдельную комнату и забрали документы, а человек, представившийся сотрудником ФБР, в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего.
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Инга ЮмашеваГосдума РФРоссияСШАВ мире
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