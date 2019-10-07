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РИА Новости

В Башкирии следователи проверят историю с развращением девочки в магазине

16:52 07.10.2019 (обновлено: 16:59 07.10.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
УФА, 7 окт - РИА Новости. Следователи в Башкирии проверяют сообщения о том, что местный житель совершил развратные действия в отношении девочки в продуктовом магазине.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона рассказал, что инцидент произошел в городе Октябрьский.
"Поступило сообщение, что в продуктовом магазине мужчина прикоснулся к 15-летней девочке и убежал. Родители обратились в правоохранительные органы ", - рассказал агентству источник.
"Проводится доследственная проверка по сообщению о совершении развратных действий в отношении 15-летней девушки", - прокомментировали агентству в СУСК РФ по Башкирии.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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