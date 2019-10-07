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РИА Новости

Заготовители металлолома просят не вводить новые требования к экспорту

16:51 07.10.2019 (обновлено: 17:28 07.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРабочие на частном заводе по переработке меди и алюминия в пригороде Хомса
Рабочие на частном заводе по переработке меди и алюминия в пригороде Хомса
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Крупнейшие экспортеры лома и отходов черных и цветных металлов просят вице-премьера России Дмитрия Козака не вводить требования, обязывающие участников рынка экспортировать лом, приобретенный только на бирже, а также отчитываться о внебиржевых сделках с ломом, следует из обращения, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Соответствующие требования, как отмечают авторы обращения, содержатся в разработанном ФАС проекте изменений в действующие нормативные акты правительства России "в целях формирования ценовых индикаторов на лом черных и цветных металлов через анализ внебиржевых сделок". По их мнению, предлагаемое решение не позволит достичь поставленных целей, а лишь процедурно усложнит выход лома на экспорт.

Обращение к вице-премьеру России Дмитрию Козаку

Обращение к вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку
1 из 6

Обращение к вице-премьеру России Дмитрию Козаку

Обращение к вице-премьеру России Дмитрию Козаку

Обращение к вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку
2 из 6

Обращение к вице-премьеру России Дмитрию Козаку

Обращение к вице-премьеру России Дмитрию Козаку

Обращение к вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку
3 из 6

Обращение к вице-премьеру России Дмитрию Козаку

Обращение к вице-премьеру России Дмитрию Козаку

Обращение к вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку
4 из 6

Обращение к вице-премьеру России Дмитрию Козаку

Обращение к вице-премьеру России Дмитрию Козаку

Обращение к вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку
5 из 6

Обращение к вице-премьеру России Дмитрию Козаку

Обращение к вице-премьеру России Дмитрию Козаку

Обращение к вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку
6 из 6

Обращение к вице-премьеру России Дмитрию Козаку

1 из 6

Обращение к вице-премьеру России Дмитрию Козаку

2 из 6

Обращение к вице-премьеру России Дмитрию Козаку

3 из 6

Обращение к вице-премьеру России Дмитрию Козаку

4 из 6

Обращение к вице-премьеру России Дмитрию Козаку

5 из 6

Обращение к вице-премьеру России Дмитрию Козаку

6 из 6

Обращение к вице-премьеру России Дмитрию Козаку

В частности, заготовители лома считают, что анализ внебиржевых сделок не может быть достоверным, поскольку предприятия применяют разные обозначения одного и того же вида лома, при этом имеющего разброс по ценам до 50%. Предоставление сведений на биржу в течение трех рабочих дней с момента определения существенных условий договора они называют неосуществимым на практике, поскольку "определить конечный объем поставленного лома возможно только после фактической приемки товара металлургическими заводами".
Также всех ломозаготовителей, говорится в обращении, волнует отсутствие инфраструктуры для размещения биржевого товара: партии лома формируются непосредственно в порту в течение длительного времени, для чего создана специальная инфраструктура, а биржи ей не обладают и не будут обеспечивать альтернативные места накопления. В качестве последствий предлагаемых изменений компании также называют увеличение стоимости партий лома, снижение объема закупок у физических лиц, риск утери значительной части внешнеторговых связей, а также "юридические аспекты".
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"Учитывая потенциальные риски оспаривания биржевого механизма со стороны государств — участников ЕАЭС, а также государств — участников ВТО, уважаемый Дмитрий Николаевич, просим вас не вводить требования, обязывающие участников рынка лома экспортировать лом, приобретенный только на бирже, а также отчитываться о внебиржевых сделках с ломом", — говорится в обращении, подписанном главами компаний "Транслом", "Металлика", "Метлайн Трейд", "Металлторг-Восток", "Уни-Блок" и "Псковвтормет".
Авторы обращения, по их словам, представляют интересы крупнейших в России компаний, занимающихся заготовкой отходов и лома черных и цветных металлов как на экспорт, так и на внутренний рынок. Совокупный объем экспорта указанными предприятиями составляет более двух миллионов тонн, на предприятиях задействовано более тысячи работников. Инвестиции в модернизацию отрасли за последние пять лет оцениваются более чем в один миллиард рублей.
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