Заготовители металлолома просят не вводить новые требования к экспорту

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Крупнейшие экспортеры лома и отходов черных и цветных металлов просят вице-премьера России Дмитрия Козака не вводить требования, обязывающие участников рынка экспортировать лом, приобретенный только на бирже, а также отчитываться о внебиржевых сделках с ломом, следует из обращения, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Соответствующие требования, как отмечают авторы обращения, содержатся в разработанном ФАС проекте изменений в действующие нормативные акты правительства России "в целях формирования ценовых индикаторов на лом черных и цветных металлов через анализ внебиржевых сделок". По их мнению, предлагаемое решение не позволит достичь поставленных целей, а лишь процедурно усложнит выход лома на экспорт.

Обращение к вице-премьеру России Дмитрию Козаку 1 из 6 Обращение к вице-премьеру России Дмитрию Козаку Обращение к вице-премьеру России Дмитрию Козаку 2 из 6 Обращение к вице-премьеру России Дмитрию Козаку Обращение к вице-премьеру России Дмитрию Козаку 3 из 6 Обращение к вице-премьеру России Дмитрию Козаку Обращение к вице-премьеру России Дмитрию Козаку 4 из 6 Обращение к вице-премьеру России Дмитрию Козаку Обращение к вице-премьеру России Дмитрию Козаку 5 из 6 Обращение к вице-премьеру России Дмитрию Козаку Обращение к вице-премьеру России Дмитрию Козаку 6 из 6 Обращение к вице-премьеру России Дмитрию Козаку 1 из 6 Обращение к вице-премьеру России Дмитрию Козаку 2 из 6 Обращение к вице-премьеру России Дмитрию Козаку 3 из 6 Обращение к вице-премьеру России Дмитрию Козаку 4 из 6 Обращение к вице-премьеру России Дмитрию Козаку 5 из 6 Обращение к вице-премьеру России Дмитрию Козаку 6 из 6 Обращение к вице-премьеру России Дмитрию Козаку

В частности, заготовители лома считают, что анализ внебиржевых сделок не может быть достоверным, поскольку предприятия применяют разные обозначения одного и того же вида лома, при этом имеющего разброс по ценам до 50%. Предоставление сведений на биржу в течение трех рабочих дней с момента определения существенных условий договора они называют неосуществимым на практике, поскольку "определить конечный объем поставленного лома возможно только после фактической приемки товара металлургическими заводами".

Также всех ломозаготовителей, говорится в обращении, волнует отсутствие инфраструктуры для размещения биржевого товара: партии лома формируются непосредственно в порту в течение длительного времени, для чего создана специальная инфраструктура, а биржи ей не обладают и не будут обеспечивать альтернативные места накопления. В качестве последствий предлагаемых изменений компании также называют увеличение стоимости партий лома, снижение объема закупок у физических лиц, риск утери значительной части внешнеторговых связей, а также "юридические аспекты".

"Учитывая потенциальные риски оспаривания биржевого механизма со стороны государств — участников ЕАЭС, а также государств — участников ВТО, уважаемый Дмитрий Николаевич, просим вас не вводить требования, обязывающие участников рынка лома экспортировать лом, приобретенный только на бирже, а также отчитываться о внебиржевых сделках с ломом", — говорится в обращении, подписанном главами компаний "Транслом", "Металлика", "Метлайн Трейд", "Металлторг-Восток", "Уни-Блок" и "Псковвтормет".