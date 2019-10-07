Эксперт: ребрендинг Нидерландов поможет привлечь в страну новых туристов

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Ребрендинг образа Нидерландов может привлечь в страну новых туристов, в частности, из России, заявил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько, комментируя отказ Нидерландов от использования названия Голландия.

Голландия - историческая область в Нидерландах, которая иногда применяется в отношении названия всей страны. В воскресенье ряд СМИ со ссылкой на местное издание Adformatie сообщил, что власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия, считая, что оно ассоциируется у туристов в основном с наркотиками и амстердамским "кварталом красных фонарей". В свою очередь название "Нидерланды" планируется продвигать, в том числе, на международных мероприятиях.

"Я думаю, что ребрендинг стимулирует въездные туристские потоки. Число туристов, желающих "оторваться" на всю катушку, сократится не мигом и далеко не полностью", - сказал Шпилько, отвечая на вопрос, как смена названия может повлиять на турпоток из РФ в Нидерланды.

По его словам, если новый бренд будет соответствовать современным трендам формирования туристских потребностей, направление приобретет дополнительную аудиторию. "Нидерланды – страна красивая, доброжелательная, с хорошей кухней, замечательными экскурсиями и многими другими фишками. Например, она очень популярна у любителей винтажа и блошиных рынков, число которых с каждым годом растет", - заметил он.

По словам президента РСТ, изначально либерализация условий торговли некоторыми наркотиками в Нидерландах проводилась как часть политики по борьбе с нелегальным оборотом наркотических средств. Позже практика легальной работы кофешопов и публичных домов была "несколько цинично, но довольно успешно использована в качестве конкурентного преимущества" на насыщенном мировом туррынке.

"Размах туризма стал раздражать жителей крупных городов, прежде всего, Амстердама. Кроме того, сменились тренды в формировании самого спроса на путешествия, в том числе в направлении большей экологичности, здорового образа жизни и культурной интерактивности. Поэтому туристский ребрендинг страны закономерен", - считает Шпилько.