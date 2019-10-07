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РИА Новости
Туризм

Эксперт: ребрендинг Нидерландов поможет привлечь в страну новых туристов

16:50 07.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСкульптура "Кролик мыслитель" в центре Утрехта
Скульптура Кролик мыслитель в центре Утрехта
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Ребрендинг образа Нидерландов может привлечь в страну новых туристов, в частности, из России, заявил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько, комментируя отказ Нидерландов от использования названия Голландия.
Голландия - историческая область в Нидерландах, которая иногда применяется в отношении названия всей страны. В воскресенье ряд СМИ со ссылкой на местное издание Adformatie сообщил, что власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия, считая, что оно ассоциируется у туристов в основном с наркотиками и амстердамским "кварталом красных фонарей". В свою очередь название "Нидерланды" планируется продвигать, в том числе, на международных мероприятиях.
"Я думаю, что ребрендинг стимулирует въездные туристские потоки. Число туристов, желающих "оторваться" на всю катушку, сократится не мигом и далеко не полностью", - сказал Шпилько, отвечая на вопрос, как смена названия может повлиять на турпоток из РФ в Нидерланды.
По его словам, если новый бренд будет соответствовать современным трендам формирования туристских потребностей, направление приобретет дополнительную аудиторию. "Нидерланды – страна красивая, доброжелательная, с хорошей кухней, замечательными экскурсиями и многими другими фишками. Например, она очень популярна у любителей винтажа и блошиных рынков, число которых с каждым годом растет", - заметил он.
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По словам президента РСТ, изначально либерализация условий торговли некоторыми наркотиками в Нидерландах проводилась как часть политики по борьбе с нелегальным оборотом наркотических средств. Позже практика легальной работы кофешопов и публичных домов была "несколько цинично, но довольно успешно использована в качестве конкурентного преимущества" на насыщенном мировом туррынке.
"Размах туризма стал раздражать жителей крупных городов, прежде всего, Амстердама. Кроме того, сменились тренды в формировании самого спроса на путешествия, в том числе в направлении большей экологичности, здорового образа жизни и культурной интерактивности. Поэтому туристский ребрендинг страны закономерен", - считает Шпилько.
Вместе с этим, по его мнению, смена названия государства - это скорее дань внутренней политике. Она позволит уравнять в названии государства территории, исторически входившие в состав графства Голландия, с другими провинциями Нидерландов.
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