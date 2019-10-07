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РИА Новости

Силовики 144 раза нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

16:46 07.10.2019
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© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские силовики 144 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, в результате обстрелов пострадали двое мирных жителей, заявили в понедельник в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ведомстве сообщали о 130 нарушениях со стороны украинских силовиков, зафиксированных за предыдущую неделю.
"За период с 30 сентября по 7 октября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 144 нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов ранение получили двое мирных жителей", - сказал представитель ДНР в СЦКК журналистам.
По его словам, по территории республики украинские силовики выпустили более 200 мин и снарядов. В результате обстрелов повреждено 30 домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.
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