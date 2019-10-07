Силовики 144 раза нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские силовики 144 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, в результате обстрелов пострадали двое мирных жителей, заявили в понедельник в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в ведомстве сообщали о 130 нарушениях со стороны украинских силовиков, зафиксированных за предыдущую неделю.

"За период с 30 сентября по 7 октября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 144 нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов ранение получили двое мирных жителей", - сказал представитель ДНР в СЦКК журналистам.