Силовики 144 раза нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские силовики 144 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, в результате обстрелов пострадали двое мирных жителей, заявили в понедельник в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ведомстве сообщали о 130 нарушениях со стороны украинских силовиков, зафиксированных за предыдущую неделю.
"За период с 30 сентября по 7 октября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 144 нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов ранение получили двое мирных жителей", - сказал представитель ДНР в СЦКК журналистам.
По его словам, по территории республики украинские силовики выпустили более 200 мин и снарядов. В результате обстрелов повреждено 30 домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru