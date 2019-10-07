СК проверит данные о новгородском школьнике, сломавшем руки на физкультуре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Следственные органы проверяют информацию о получении подростком закрытого перелома костей обеих рук на уроке физкультуры в школе в Новгородской области, сообщает региональное СУСК РФ.

"В средствах массовой информации размещено сообщение о том, что в общеобразовательной средней школе №2 города Пестово во время урока физкультуры учащийся получил закрытый перелом костей обеих рук", - говорится в сообщении.

В настоящее время по этому факту организована доследственная проверка.