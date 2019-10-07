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РИА Новости

СК проверит данные о новгородском школьнике, сломавшем руки на физкультуре

16:43 07.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Дмитриев / Перейти в фотобанкСпортивный зал
Спортивный зал
© РИА Новости / Дмитрий Дмитриев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Следственные органы проверяют информацию о получении подростком закрытого перелома костей обеих рук на уроке физкультуры в школе в Новгородской области, сообщает региональное СУСК РФ.
"В средствах массовой информации размещено сообщение о том, что в общеобразовательной средней школе №2 города Пестово во время урока физкультуры учащийся получил закрытый перелом костей обеих рук", - говорится в сообщении.
В настоящее время по этому факту организована доследственная проверка.
"В ходе доследственной проверки следователем будут установлены обстоятельства получения подростком телесных повреждений в школе, дана правовая оценка действиям (бездействию) работников учебного учреждения и исследованы условия соблюдения техники безопасности при проведении урока физкультуры", - сообщает следственное управление.
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