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РИА Новости

Вероятный преемник Могерини выступил за сохранение санкций против России

16:41 07.10.2019
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© AP Photo / Francisco SecoМинистр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Санкции против РФ должны сохраняться, пока не изменится ее поведение, считает кандидат на пост нового главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Глава МИД Испании Боррель проходит в понедельник слушания в профильном комитете ЕП по иностранным делам как кандидат на пост главы дипломатии ЕС, который по рангу является также зампредом ЕК.
"Чтобы понять мир и выработать общую позицию, нужно больше, чем просто компьютер, нужна способность понимать точки зрения, которые могут быть противоположны. Россия – хороший этому пример. Нужно поддерживать санкции против РФ, пока не произойдут изменения в ее поведении. Для этого нужно много единства, достаточно, чтобы одно государство проголосовало против продления санкций, чтобы они устарели. Вот пример, где единогласие необходимо", - заявил он, выступая в комитете ЕП.
Новый глава европейской дипломатии должен приступить к исполнению обязанностей с 1 ноября после утверждения в ЕП.
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