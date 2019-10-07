Вероятный преемник Могерини выступил за сохранение санкций против России

"Чтобы понять мир и выработать общую позицию, нужно больше, чем просто компьютер, нужна способность понимать точки зрения, которые могут быть противоположны. Россия – хороший этому пример. Нужно поддерживать санкции против РФ, пока не произойдут изменения в ее поведении. Для этого нужно много единства, достаточно, чтобы одно государство проголосовало против продления санкций, чтобы они устарели. Вот пример, где единогласие необходимо", - заявил он, выступая в комитете ЕП.