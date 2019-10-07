В Карелии ищут волка, бродившего по поселку и пугавшего жителей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Охотники и полиция ищут волка, который, по данным очевидцев, бродил по карельскому поселку Надвоицы, сообщили в Минприроды республики.
Ранее в соцсетях появились сообщения, что в поселке Надвоицы появился волк, который якобы напал на мать с двумя детьми и покусал ребенка.
"...Начались оперативные мероприятия по добыче зверя. Министерство природных ресурсов Карелии совместно с полицией поселка ведет работу по устранению хищника", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, встревоженные жители поселка Надвоицы начали жаловаться на волка еще в пятницу.
"По первому сигналу о появлении хищника инспектором Минприроды был организован выезд оперативной группы. Десять охотников и сотрудников полиции были привлечены для устранения волка. Работа продолжается в настоящее время и будет продолжена до ликвидации зверя. С первых попыток устранить хищника не удалось. Все необходимые меры для удержания ситуации под контролем приняты", - информирует карельское Минприроды.