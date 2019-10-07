В Карелии ищут волка, бродившего по поселку и пугавшего жителей

"По первому сигналу о появлении хищника инспектором Минприроды был организован выезд оперативной группы. Десять охотников и сотрудников полиции были привлечены для устранения волка. Работа продолжается в настоящее время и будет продолжена до ликвидации зверя. С первых попыток устранить хищника не удалось. Все необходимые меры для удержания ситуации под контролем приняты", - информирует карельское Минприроды.