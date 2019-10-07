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РИА Новости
Липецкая область

В Липецкой области пенсионерам старше 65 помогут доехать до медучреждений

16:35 07.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГорода России. Липецк
Города России. Липецк
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛИПЕЦК, 7 окт – РИА Новости. Власти Липецкой области бесплатно будут предоставлять транспорт пенсионерам на селе старше 65 лет, которым необходимо добраться в медицинские организации региона, для этого приобретены специальные микроавтобусы, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
Услуга предоставляется в рамках регионального проекта "Старшее поколение", входящего в национальный проект "Демография", один из показателей которого - увеличение продолжительности жизни старшего поколения, поддержания активного долголетия. Для его достижения в области организованы профилактические осмотры граждан старше трудоспособного возраста.

"Доставку пенсионеров в медучреждения области осуществляют сотрудники социальной защиты населения области на специально приобретенных для этого в рамках нацпроекта микроавтобусах. Новые машины, оборудованные подъемными устройствами для удобства маломобильных граждан, недавно поступили в Усманский, Данковский, Добровский, Грязинский, Тербунский, Елецкий и Задонский районы",- говорится в сообщении пресс-службы.

По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, между центрами социальной защиты и медицинскими организациями были заключены соглашения о взаимодействии по перевозке, согласованы списки граждан и графики их доставки. На базе областных центров соцзащиты созданы мобильные бригады для доставки и сопровождения пожилых сельчан на обследования.
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"Потребность в таких услугах достаточно высокая. В сёлах региона сегодня проживает 88 тысяч человек старше 65 лет. Они нуждаются в том, чтобы их бесплатно довозили до поликлиник и социальных учреждений. Важно, чтобы пенсионеры как можно дольше сохраняли здоровье и отличались долголетием", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьОбщество
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