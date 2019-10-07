Эксперт назвал главный результат нобелевских открытий по медицине

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Едва ли не главное практическое значение результатов работ лауреатов Нобелевской премии по медицине связано с разработкой новых методов борьбы с воспалениями, что, в свою очередь, позволит замедлять старение людей, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института физико-химической биологии имени Белозерского МГУ Максим Скулачев.
Нобелевская премия по медицине за 2019 год присуждена Уильяму Келину, Греггу Семенце (оба - США) и Петеру Ратклиффу (Великобритания) за открытие того, как живые клетки реагируют на изменения уровня кислорода в организме, в том числе на кислородное голодание (гипоксию), объявил в понедельник в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте. Семенца, в частности, открыл в клетках молекулу HIF-1а, участвующую в регуляции клеточного ответа на колебания уровней кислорода.
"Очень здорово, что Нобелевский комитет обратил внимание на эту область биохимии. Мы говорим о том, что открытия нынешних лауреатов важны для лечения рака, инфарктов, ишемических инсультов и многих других болезней. Но, на мой взгляд, самое важное - это возможность борьбы с воспалением и, более того, со старением. Ведь воспаление - это часть старения. И разные хронические воспаления имеются у гораздо большего числа людей, нежели рак, инфаркты и инсульты", - сказал Скулачев.
Он пояснил, что в развитии воспалительных процессов участвуют так называемые активные формы кислорода (свободные радикалы). "А это напрямую связано с HIF-1а", - отметил ученый. "HIF-1а - он, образно говоря, такой паук, который сидит как в паутине и дергает за разные ниточки, регулируя в клетке, в том числе, активность и количество митохондрий - клеточных "энергетических станций", - сказал Скулачев. По его словам, митохондрии путем обратной связи, через выработку активных форм кислорода, управляют работой молекулы HIF-1а.
"А поскольку активные формы кислорода, это доказано, являются одним из очень существенных факторов старения, это связывает работы лауреатов Нобелевской премии с изучением механизмов старения, а возможно, и с разработкой подходов для борьбы со старением", - подчеркнул эксперт.