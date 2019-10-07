Эксперт назвал главный результат нобелевских открытий по медицине

"Очень здорово, что Нобелевский комитет обратил внимание на эту область биохимии. Мы говорим о том, что открытия нынешних лауреатов важны для лечения рака, инфарктов, ишемических инсультов и многих других болезней. Но, на мой взгляд, самое важное - это возможность борьбы с воспалением и, более того, со старением. Ведь воспаление - это часть старения. И разные хронические воспаления имеются у гораздо большего числа людей, нежели рак, инфаркты и инсульты", - сказал Скулачев.