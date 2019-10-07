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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Праздник китайской культуры "День институтов Конфуция" прошел в Минске

16:31 07.10.2019
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© Depositphotos / 3114635_clashotМинск
Минск
© Depositphotos / 3114635_clashot
МОСКВА, 7 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Праздник китайской культуры "День институтов Конфуция" прошел в субботу на территории Верхнего города в столице Белоруссии. Восемь крытых шатров, в которых разместились экспозиции четырех институтов Конфуция, двух независимых классов Конфуция и представители двух китайских компаний. На центральной сцене была представлена концертная программа вокальных, танцевальных, спортивных и музыкальных коллективов двух стран.
Организатором фестиваля выступает Институт Конфуция в Минском государственном лингвистическом университете. Целями проведения мероприятия является укрепление сотрудничества между КНР и Республикой Беларусь в области образования, развитие обучения китайскому языку, стимулирование интереса к китайской культуре посредством проведения мастер-классов по каллиграфии, искусству вырезания из бумаги, знакомства с традиционными единоборствами (тайцзицюань, ушу), с искусством чайной церемонии.
Участниками мероприятия стали ученики средних школ и гимназий Минска, Минской области, Гродно, Бреста, в которых ведется преподавание китайского языка, слушатели и преподаватели Институтов Конфуция, студенты.

"Я только что вернулась из Китая и видела, как народ отмечал свой грандиозный праздник. Наш сегодняшний праздник очень маленький, но он на самом деле является большим вкладом в дружбу между нашим народами", -- отметила ректор Минского государственного лингвистического университета Наталья Баранова.

Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин подчеркнул, что в Беларуси уже открыты пять институтов Конфуция и два класса Конфуция, а в Китае уже в трех институтах преподается белорусский язык. Он выразил уверенность в том, что активизация обмена между двумя странами в области образования и культуры будет содействовать дружбе между двумя странами и их народами.
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