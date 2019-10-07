Праздник китайской культуры "День институтов Конфуция" прошел в Минске

Организатором фестиваля выступает Институт Конфуция в Минском государственном лингвистическом университете. Целями проведения мероприятия является укрепление сотрудничества между КНР и Республикой Беларусь в области образования, развитие обучения китайскому языку, стимулирование интереса к китайской культуре посредством проведения мастер-классов по каллиграфии, искусству вырезания из бумаги, знакомства с традиционными единоборствами (тайцзицюань, ушу), с искусством чайной церемонии.

"Я только что вернулась из Китая и видела, как народ отмечал свой грандиозный праздник. Наш сегодняшний праздник очень маленький, но он на самом деле является большим вкладом в дружбу между нашим народами", -- отметила ректор Минского государственного лингвистического университета Наталья Баранова.

Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин подчеркнул, что в Беларуси уже открыты пять институтов Конфуция и два класса Конфуция, а в Китае уже в трех институтах преподается белорусский язык. Он выразил уверенность в том, что активизация обмена между двумя странами в области образования и культуры будет содействовать дружбе между двумя странами и их народами.