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РИА Новости

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Туве выросло до 14 человек

16:29 07.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 7 окт - РИА Новости. Медики госпитализировали восемь из 14 обратившихся за медпомощью пассажиров микроавтобуса, который перевернулся в Туве, сообщили РИА Новости в минздраве республики.
Ранее в региональном главке МВД сообщили, что автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Туве, в больницу Кызыла были доставлены 12 пассажиров. За рулем был 66-летний водитель, он был трезв.
"По уточненным данным, 14 человек обратились в больницу за медпомощью. Шесть после осмотра отпущены домой на амбулаторное лечение, восемь госпитализировано. В реанимацию помещены три человека, у остальных состояние средней тяжести", - сказал собеседник агентства.
В региональном главке МВД выясняют обстоятельства происшествия.
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