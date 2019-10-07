Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Туве выросло до 14 человек

КРАСНОЯРСК, 7 окт - РИА Новости. Медики госпитализировали восемь из 14 обратившихся за медпомощью пассажиров микроавтобуса, который перевернулся в Туве, сообщили РИА Новости в минздраве республики.

Ранее в региональном главке МВД сообщили, что автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Туве, в больницу Кызыла были доставлены 12 пассажиров. За рулем был 66-летний водитель, он был трезв.

"По уточненным данным, 14 человек обратились в больницу за медпомощью. Шесть после осмотра отпущены домой на амбулаторное лечение, восемь госпитализировано. В реанимацию помещены три человека, у остальных состояние средней тяжести", - сказал собеседник агентства.