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РИА Новости

Жительница Таллина получила титул "Миссис Европа 2019"

16:28 07.10.2019
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© Фото : страница Angel Models agency в FacebookПобедительница конкурса "Миссис Европа 2019" Людмила Карпикова
Победительница конкурса Миссис Европа 2019 Людмила Карпикова
© Фото : страница Angel Models agency в Facebook
Победительница конкурса "Миссис Европа 2019" Людмила Карпикова
МАДРИД, 7 окт – РИА Новости. Конкурс самых красивых замужних женщин "Миссис Европа" прошел на испанском острове Гран-Канария (Канарские острова), его победительницей стала представительница Эстонии, россиянка получила титул второй вице-миссис, рассказала РИА Новости хозяйка конкурса болгарка Меги Савова.
Самой красивой европейской замужней женщиной признана Людмила Карпикова из Таллина. Жительница Калуги Нина Мельникова стала обладательницей титула "вторая вице-миссис Европа-2019". "Миссис Европейского союза" стала болгарка, а титул "Мама Европы" достался украинке. Всего в конкурсе участвовали 24 женщины из различных европейских стран.
© Фото : страница конкурса "Миссис Европа 2019" в FacebookУчастница конкурса "Миссис Европа 2019" из России Нина Мельникова
Участница конкурса Миссис Европа 2019 из России Нина Мельникова
© Фото : страница конкурса "Миссис Европа 2019" в Facebook
Участница конкурса "Миссис Европа 2019" из России Нина Мельникова
"Конкурс проводится уже одиннадцать лет. На нем выбирают не красавиц, а самых достойных замужних женщин Европы. На этом конкурсе они говорили о проблемах домашнего насилия, обменивались опытом благотворительности. Мы провели вечер национального костюма, вечер талантов", - рассказала Савова.
По ее словам, у большинства женщин, которые приняли участие в конкурсе в этом году, минимум три ребенка.
В прошлом году титул "Миссис Европа" достался уроженке Гран-Канарии Ане Пилар Суарес. По традиции следующий конкурс проводится в той стране, где родилась победительница. Так что следующем году самую красивую европейскую женщину будут выбирать в Таллине.
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ЭстонияРоссияИспанияТаллинВ мире
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